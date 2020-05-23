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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli, Tekirdağ, Isparta, Burdur, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Adana, Osmaniye, Hatay, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinin yükseklerinde (2000 m. ve üzeri rakım) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIK İÇ VE BATI KESİMLERİNDE DÜŞÜYOR

Sıcaklığın kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında Kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-70 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte yapılan son tahminlere göre illerimizde hava durumu...

ANKARA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

İZMİR: 21, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

MUĞLA: 23, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 31, Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 26, Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KAYSERİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

KONYA: 18, Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde çok bulutlu.

KASTAMONU: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.

TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu.

VAN: 22, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 25, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 29, Parçalı bulutlu.