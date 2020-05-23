AA

Sivas'ta ilkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan, Koyulhisar ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Eğriçimen yaylasında akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen yayla, kar yağışının ardından beyaza büründü. AA'da yer alan habere göre soğuk havanın da etkili olduğu yaylada, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR SÜRPRİZ YAŞADI

DHA'da yer alan habere göre Ordu'nun Kabadüz ilçesinin 2 bin metre rakımlı Çambaşı Yaylası gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Güneşli havanın keyfini çıkarmak için yaylalara çıkan vatandaşlar da kar yağışıyla birlikte sürpriz yaşadı. Mayıs ayı sonuna gelinirken yağan karla eğlenen vatandaşlar, çektikleri video ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ÇORUM'A DA MAYIS KARI DÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Çorum’da kar yağışı etkili oldu. İskilip ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bir çok yerleşim bölgesinin beyaza bürünmesine neden oldu.