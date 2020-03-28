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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında ülke genelinin yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 2-4 DERECE DÜŞÜYOR

Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Alınan son bilgilere göre yurtta hava durumu ve sıcaklıklar ise şöyle...

ANKARA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu.

İZMİR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

KÜTAHYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

MANİSA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

ADANA: 18, Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA: 19, Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

HATAY: 16, Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

KAYSERİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

SAMSUN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu.

TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

ERZURUM: 9, Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

KARS: 10, Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

MALATYA: 14, Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

VAN: 9, Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 15, Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP: 15, Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA: 18, Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.