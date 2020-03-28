Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaSon dakika koronavirüste korkunç gelişme! Koronavirüste en yüksek ölüm! - Haberler
ABONE OL

ABD'de vaka sayısı 100 bini buldu! Pandemide en yüksek ölüm!

Dünyayı korkuya boğan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında acı bilanço daha da ağırlaşıyor. Salgın nedeniyle dün bir ilk yaşandı ve 24 saat içinde 3 bin 307 kişi hayatını kaybetti. ABD'de vaka sayısı 100 bine ulaşırken dünya genelinde enfekte olanların sayısının 600 bine dayandığı öğrenildi. İşte dünya genelinde pandemide son durum

koronavirüs ölümleri
AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dün bir ilk daha yaşandı. Küresel pandemide 24 saat içinde en yüksek can kaybı meydana geldi. Salgın nedeniyle bir günde 3 bin 307 kişi daha öldü ve acı bilanço 27 bin 363'e yükseldi.

VAKA SAYISI 600 BİNE DAYANDI

Pandemide ikinci kötü haber ise vaka sayısından geldi. önceki gün 60 bin artış gösteren vaka sayısı dün, 65 bin yükselerek 597 bine ulaştı. İşte dünyayı kasıp kavuran salgında son durum...

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN 134 OLDU

AA'da yer alan habere göre İtalya'da 5 hafta önce ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınında (Kovid-19) ölenlerin sayısı dün rekor bir yükselişle 969 kişi artarak, 9 bin 134'e ulaştı. Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının ise 66 bin 414'ü bulduğu belirtildi. Dün yaşanan can kayıplarının 541'inin Lombardiya Bölgesi’nde olduğu bildirildi.

İSPANYA'DA 24 SAATTE 769 KİŞİ CAN VERDİ

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar kayda geçen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 769 artışla 4 bin 858'e çıktı. İtalya'nın ardından Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke İspanya'da, vaka sayısı ise son 24 saatte 7 bin 871 artarak 64 bin 59'a yükseldi.

ABD'DE VAKA SAYISI 100 BİNE ULAŞTI

Enfekte sayısında dün sabah Çin ve İtalya'yı geride bırakan ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1701'e çıktı. Ülke genelinde ise toplam vaka sayısının 99 bin 979'u bulduğu bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Mike Kelly, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece ülkede koronavirüs bulaşan Kongre üyesi sayısı 5'e çıktı.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİNE YAKLAŞTI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1995'e yükseldi. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 809 artışla 32 bin 964'e ulaştığını söyledi.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 759'U BULDU

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 578'den 759'a çıktı. Vaka sayısı ise 2 bin 921 artarak 14 bin 579 olurken, şu ana kadar toplam 113 bin 777 kişiye test yapıldı. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, Sağlık Bakanı Matt Hancock ve tahtın varisi Galler Prensi Charles'a Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.

İRAN'DA CAN KAYBI 2 BİN 378'E ULAŞTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 144 kişinin daha hayatını kaybettiği İran'da toplam can kaybı 2 bin 378'e yükselirken, vaka sayısı 2 bin 926 artarak 32 bin 332 oldu. Bu sayı İran'da bugüne kadar bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI PATLADI

Almanya´da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 43 bin 862 enfekte ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 351´e çıktı. Almanya´da en çok vakanın görüldüğü bölge Kuzey-Ren Vestfalya bölgesi oldu.

İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 11 OLDU

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 73 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi. Ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 35’e ulaştığı bildirildi.

JAPONYA'DA EN YÜKSEK VAKA ARTIŞI

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir günde, virüsün tespit edildiği günden bugüne geçen süreçte en yüksek vaka sayısı tespit edildi. Bir günde tespit edilen en fazla vaka sayısı 47 olarak açıklanırken, ölü sayısı 57'ye, toplam vaka sayısı ise 2 bin 115'e yükseldi.

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 295

Kovid-19 salgınının ilk çıktığı ülke olan Çin'de, pandemi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 295, vaka sayısının ise 3 bin 128'i yoğun bakımda olmak üzere 74 bin 971 olduğu duyuruldu.

RUSYA 4'ÜNCÜ ÖLÜMÜ AÇIKLADI

Rusya'da, korona virüsü nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. Korona Virüsü İzleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde ülke genelinde 196 yeni vakanın kayda geçtiği bildirildi. Vaka sayılarında günlük bazda en büyük artış yaşanırken toplam vaka sayısı bin 36'ya yükseldi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trump'tan valilere koronavirüs tepkisi: "Birazcık müteşekkir olsunlar"
DÜNYATrump'tan valilere koronavirüs tepkisi
Latin Amerika'da koronavirüs vaka sayısı 11 bini, can kaybı 200'ü aştı
DÜNYALatin Amerika'da vaka sayısı 11 bini, can kaybı 200'ü ...
Alman ordusu koronavirüs salgını nedeniyle 15 bin asker görevlendirecek
DÜNYAAlmanya 15 bin asker görevlendirecek
İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
DÜNYAİsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgınına karşı ekonomik teşvik paketini onayladı
DÜNYATrump, yeni ekonomik teşvik paketini onayladı
Almanya Başbakanı Merkel ile ABD Başkanı Trump görüştü
DÜNYAMerkel ile Trump telefonda görüştü
ABD'de koronavirüs vakaları 100 bini geçti! - Haberler
DÜNYAABD'de koronavirüs vakalarında artış!
Koronavirüs yayılıyor, ülkelerde önlemler artıyor! - Haberler
DÜNYAKoronavirüs yayılıyor, ülkelerde önlemler artıyor!
İran’da 80 mahkum koronavirüs korkusuyla firar etti
DÜNYAİran’da mahkumlar koronavirüs korkusuyla firar etti
Fransa'da koronavirüs sebebiyle serbest dolaşıma getirilen kısıtlama 2 hafta daha uzadı! - Haberler
DÜNYAFransa'da serbest dolaşıma 2 hafta daha kısıtlama!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X