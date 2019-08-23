Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Son dakika: Hava Kuvvetleri'nde FETÖ soruşturması: 34 gözaltı

DHA

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.

Son dakika

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i, 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik yürütülen soruşturmada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 21'i gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hadi ipucu sorusu 23 Ağustos: Formula 1'de en çok pole pozisyonu kazanan pilot kimdir? Mini Hadi
GÜNDEM23 Ağustos Hadi ipucu sorusu ve cevabı
SON DAKİKA! Vahşet! Son 1 ayda 2 kadının, 1 çocuğun boğazları kesildi - HABERLER
GÜNDEMVahşette son nokta! Son 1 ayda 2 kadının, 1 çocuğun ...
Ankara Cuma namazı saat kaçta? 23 Ağustos Ankara Cuma namazı saati - öğle ezanı vakti
GÜNDEMAnkara Cuma namazı saat kaçta?
KORKUNÇ OLAY! Emine Bulut'un feryadı Türkiye'yi ağlattı! Türkiye'nin kanı dondu! - Haberler
GÜNDEMO vahşet gündem oldu! Türkiye'nin kanı dondu!
Son dakika: Çanakkale'de korkutan deprem! 23 Ağustos 2019 Kandilli Rasathanesi Son depremler
GÜNDEMÇanakkale'de korkutan deprem!
Cuma Hutbesi 23 Ağustos 2019! Diyanet Cuma Hutbesi konusu "Faizin Toplumsal Zararları"
GÜNDEMCuma Hutbesi 23 Ağustos 2019!
Cuma mesajları 2019! 23 Ağustos'a özel en güzel resimli cuma mesajları gönderin... Hayırlı Cumalar!
GÜNDEMEn güzel cuma mesajları ve sözleri!
Son dakika haberi! Eşine "Sizi süründüreceğim" diyen yandı! Boşanma ve tazminat nedeni!
GÜNDEMEşine o sözü söyleyen yandı! Boşanma ve tazminat ...
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır? 23 Ağustos Diyanet Cuma namazı
GÜNDEMCuma namazı kılınışı! Abdest nasıl alınır?
FETÖ'den aklanan komutanlar kritik görevlere getirildi
GÜNDEMFETÖ'den aklanan komutanlara kritik görevler!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X