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HÜDA-Par lideri Yapıcıoğlu'ndan yemin metni açıklaması

HÜDA-Par lideri Zekariya Yapıcıoğlu, Meclis'teki yemin töreni için kasıtlı bir spekülasyon çıkarıldığını iddia ederek, "Yeminimizi yapacağız, parlamentodaki görevimizi yapmaya geldik. Şov yapmaya gelmedik" ifadelerini kullandı

Son dakika: HÜDA-Par lideri Yapıcıoğlu'ndan yemin metni açıklaması
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HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis'te yapılacak yemin töreni için, "Yemin metnini okuyacağız tabi.. Nokta virgül eksik bırakmamamız gerekiyor" dedi.

HÜDA-Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı. Habertürk'ten Arzu Türkuçar'ın haberine göre; gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yapıcıoğlu, Meclis'te yapılacak yemin törenine ilişkin açıklama yaptı.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Yapıcıoğlu, "Tüm milletimize hayırlar niyaz ediyorum. İnşallah canla başla hangi partiden, hangi siyasi görüşten olursa olsun elimizden geldiğince çalışacağız. Umarım bundan sonra siyasi nezaketler yerine getirmeye çalışalım" dedi.

"YEMİN EDECEKMİSİNİZ" SORUSU

Meclis'te yapılacak yemin töreni hakkında soruları yanıtlayan Yapıcıoğlu, "Elbette okuyacağız. Bir nokta, virgül eksik bırakmamak gerekiyor. Ekleme çıkartma yapma gibi bir durum yok. Belki konuşulması istenmeyen gündemler için kasıtlı şekilde gündeme geldi" dedi.

"Kampanya sürecinde başarılı olabilmek için manipülasyon yapıldığını ileri süren Yapıcıoğlu, "Seçim geçti. Eğer ciddi düşmanlık değilse bundan sonra vazgeçerler. Asla böyle bir şey gündeminizde olmadı 'Yemin etmeyeceğiz' diye bir şey söylemedik. Yeminimizi yapacağız, parlamentodaki görevimizi yapmaya geldik. Şov yapmaya gelmedik" ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH AÇIKLAMASI

Zekeriya Yapıcıoğlu, Hizbullah hakkında gelen soru için, "Çok kasıtlı bir şey. Yüz bin defa söyledik, öyle bir şey yok. Bundan sonra inşallah iftira kampanyası sona erer. Suç işleyen birinin avukatlığını yapmak… Savunma hakkı başka savunulan kişiyle özdeşleştirmek başka bir şey" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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