Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "15 Temmuz gecesi Rabb'imizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu.

— Fuat Oktay (@fuatoktay06) July 15, 2019

15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 1 dakika 5 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Oktay, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi Rabb'imizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır. 15 Temmuz'da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum."

BAKAN SOYLU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, tarife muhtaç olmayan bir kahramanlık destanı yazmıştır." ifadesini kullandı.

Soylu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.Mesajında "Cuma salası değil. Gece vakti cenaze de olmaz. Peki bu neyin salasıdır?" ifadesini kullanan Soylu, Türk milletinin binlerce yıllık tarihindeki en önemli kırılma noktalarından birisi olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve o gece yazılan destanın 3. yılının idraki içinde olduklarını belirtti.

Türkiye'nin 2000'li yılların başından beri ayağındaki prangaları tek tek çözmesini, kalkınmasını, istikrarını, küresel adaletsizliğe karşı mazlumdan yana ortaya koyduğu başkaldırısını hazmedemeyenlerin, eskiden olduğu gibi bu ülkeyi "millete rağmen" yönetebileceklerini zannedenlerin, kaybettikleri iktidarı geri alma hayaliyle o gece son bir taarruza geçtiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Darbecilerin en büyük hatası, bu girişimlerini geçmiş darbeleri örnek alarak yapmış olmalarıdır. Karanlık hesaplarını yaparlarken, ihanetlerine karşı milletin tepkisiz kalacağını, herhangi bir reaksiyon göstermeyeceğini düşünmeleri, milleti önemsememeleri, Türkiye'deki demokrasi bilincindeki gelişimi okuyamadıklarının ve Türkiye'yi hala eski Türkiye zannettiklerinin ispatıdır. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, tarife muhtaç olmayan bir kahramanlık destanı yazmıştır. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde ve toplumun hemen her kesiminden insanımızın cesareti ve teyakkuzu sayesinde şehitler vererek, gazi olarak sabahına varmadan tamamlanan bu destanın en önemli mesajı, Türkiye'de artık darbe dönemlerinin bitmiş olduğudur. Bundan sonra yapılacak iş, bir yandan milli iradenin tek söz sahibi olduğu demokrasimizi yükseltirken, öte yandan 15 Temmuz'u unutturmamak, yaşananları, çıkarttığımız dersleri, şehitlerimizi, gazilerimizi gelecek nesillere aktarmaktır."

İçişleri Bakanı Soylu, o geceden sonra yakalanan sinerjiyle Türkiye'nin terörle mücadeleden trafiğe, uyuşturucudan asayişe kadar bütün güvenlik başlıklarında yakalanan ivmeyi devam ettirmeyi ve Türkiye'yi dünyanın en güvenli ülkesi haline getirmeyi istediklerini belirterek, "Bu vesileyle 15 Temmuz'un bütün şehitlerine Cenabıhak'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor, şifalar diliyoruz. O gecenin isimli isimsiz bütün kahramanlarını, milletin selameti için sokağa çıkan, çıkamadıysa el açıp dua eden ve bu ülkeye sahip çıkan aziz milletimizi saygıyla selamlıyoruz. Öyleyse bu okunan, Gaza salasıdır." değerlendirmesini yaptı.

BAKAN GÜL

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "15 Temmuz gecesi, millet iradesinden başka hiçbir beşeri güç karşısında diz çökmeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdik." ifadelerini kullandı.

Gül, Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "15 Temmuz gecesi millet iradesinden başka hiçbir beşeri güç karşısında diz çökmeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Bu onur çok az millete nasip olur. Böyle aziz bir milletin ferdi olmayı bizlere nasip eden Rabbimize şükürler olsun." ifadelerini kullanan Gül, istiklal ve istikbal için canını feda eden tüm şehitleri rahmetle ve minnetle andığını belirtti.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz gazilerimize, ihanet şebekesine göz açtırmayan güvenlik güçlerimize, hukuka ve demokrasiye sahip çıkarak adaleti tecelli ettiren yargı mensuplarımıza şükran borçluyuz.

Bu fedakarlığı sonsuza kadar yankılandıracak olan gençlerimize güvenimiz tamdır. Asım'ın nesli çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. 15 Temmuz her daim aziz milletimizin en parlak destanlarından biri olarak anılacak."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "15 Temmuz'un yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle paylaşımda bulundu.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananları gösteren bir video da paylaşan Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Darbeye darbe yapan bu aziz milletin mensubu olmaktan büyük gurur duyuyorum."

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı paylaşıldı.

Mesajda, "15 Temmuz'un yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesi yer aldı.

BAKAN KOCA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüzlerce şehit, binlerce gazi ve bir gecede çıplak ellerle tarihe el koyarak yıldızlaşan milyonlarca yürek, bir tek ay yıldızın istikbal ve istiklali içindi." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Yüzlerce şehit, binlerce gazi ve bir gecede çıplak ellerle tarihe el koyarak yıldızlaşan milyonlarca yürek, bir tek ay yıldızın istikbal ve istiklali içindi. Minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.