Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valiliği ziyareti sonrası gazetecilere yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanı Akar, "İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz.Herkes müsterih olsun, konu bütün boyutlarıyla çalışılmakta" diye konuştu.