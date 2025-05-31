İBB'ye yönelik yeni operasyon Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İBB'ye yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Beşiktaş ve Avcılar belediye başkanı yardımcıları ile çok sayıda kişi hakkında da gözaltı kararı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Habertürk Giriş: 31.05.2025 - 07:18 Güncelleme: 31.05.2025 - 07:26 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL