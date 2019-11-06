İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi dahil bütün aile üyeleri gözaltına alınmıştır. Terör örgütlerinin peşine düşme kararlılığımızdan şüphe edenlerin, Türkiye'nin teröristleri yakalamadaki başarılı siciline bir kez daha bakmaları gerek." dedi.
AKAR'DAN DA AÇIKLAMA
Konuya ilişkin bir açıklamada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.
Akar, "Yakalanan gerçekten Bağdadi'nin eşi, yakında yeni bilgileri açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...
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