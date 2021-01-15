DHA

Bursa'da internetten tanıştıkları kişileri tuzağa düşürüp, şantaj yapan çete gözaltına alındı. Kadınların, birlikte olma vaadiyle kandırdıkları kişilerin evlerine ait anahtarları kopyalayarak, daha sonra hırsızlık olayları gerçekleştirdiği de belirlendi.

POLİS KADINLARI TAKİBE ALDI

Polis, Y.B. ve B.K. isimli kadınları teknik ve fiziki takibe aldı. 2 şüpheli kadının 4 kişiyle iletişim halinde olduğu saptandı. Genişletilen çalışma sonunda ise kadınlar ile irtibatlı oldukları 4 kişinin, ağlarına düşürdükleri kişilerden şantaj ile para istedikleri tespit edildi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU DA ELE GEÇİRİLDİ

Polis elde edilen deliller doğrultusunda İzmir ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Y.B., B.K., G.G., E.D., S.S. ve D.Y. isimli şüpheliler, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, mağdurların kişisel bilgilerini içeren çok sayıda belge ve dijital materyal ile bıçak, keski, balta, av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., G.G., S.S., D.Y. ve Y.B. tutuklanırken, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.