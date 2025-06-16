Ekrem İmamoğlu hakim karşısında
Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Davayla ilgili duruşmaya 3 gün kala mütalaanın dosyaya girdiği ortaya çıktı. İmamoğlu hakkında 3 suçtan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilirken, "siyasi yasak" da istendi. Öte yandan Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma saat 10.13'te başladı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle yargılandığı davanın 2. duruşması bugün görülüyor.
Duruşma öncesi geçtiğimiz hafta cuma günü esas hakkındaki mütalaanın dosyaya girdiği ortaya çıktı.
Duruşma savcısı mütalaasında iddianameyi tekrar ettiğini belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında söz konusu davanın açılmasına neden olan, 20 Ocak 2025 tarihinde CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı olan Cem Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında hakkında ‘Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Alenen Hakaret’ ve ‘Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek’ suçlarından adli işlem yürütülmesine yönelik katıldığı bir panelde yaptığı konuşmanın dökümüne yer verdi.
SİYASİ YASAK TALEP EDİLDİ
Savcı, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle söz konusu suçları işlediği kanaatine vararak, İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca kamuoyunda “siyasi yasak” olarak bilinen TCK 53. maddesinin uygulanması da istendi.
DURUŞMA BAŞLADI
DHA'nın haberine göre de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili ifadeleri nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması saat 10.13'te başladı. Duruşma Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu 2 numaralı duruşma salonunda görülüyor. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek için sabah erken saatlerde Silivri'ye geldi.