Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle yargılandığı davanın 2. duruşması bugün görülüyor.

Duruşma öncesi geçtiğimiz hafta cuma günü esas hakkındaki mütalaanın dosyaya girdiği ortaya çıktı.

Duruşma savcısı mütalaasında iddianameyi tekrar ettiğini belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında söz konusu davanın açılmasına neden olan, 20 Ocak 2025 tarihinde CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı olan Cem Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında hakkında ‘Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Alenen Hakaret’ ve ‘Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek’ suçlarından adli işlem yürütülmesine yönelik katıldığı bir panelde yaptığı konuşmanın dökümüne yer verdi.

SİYASİ YASAK TALEP EDİLDİ

Savcı, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle söz konusu suçları işlediği kanaatine vararak, İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca kamuoyunda “siyasi yasak” olarak bilinen TCK 53. maddesinin uygulanması da istendi.