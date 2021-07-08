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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İnşaatta can pazarı! Tavan çöktü
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Tadilat yapılan evin tavanı işçilerin üzerine çöktü: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te, tadilatta olan 2 katlı müstakil evin tavanı çöktü. Göçük altında kalan işçilerden Hasan Kaya (33) yaşamını yitirdi, 2 işçi ise yaralandı

SON DAKİKA: İnşaatta can pazarı! Tavan çöktü
İnşaatta can pazarı! Tavan çöktü
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DHA

Gaziantep'te, tadilatta olan 2 katlı müstakil evin tavanı çöktü. İşçilerden biri hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Tadilat halindeki iki katlı evde işçilerin çalıştığı sırada çökme meydana geldi. Gürültüyle çöken evi gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen ekipler, enkaz altında kalan Hasan Kaya ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 işçiyi ağır yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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