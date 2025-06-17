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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İpekyolu Belediye Başkanı istifa etti | Son dakika haberleri

        İpekyolu Belediye Başkanı istifa etti

        Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı Cevdet Altındağ, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:55 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:55
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        İpekyolu Belediye Başkanı istifa etti
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        Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı Cevdet Altındağ'ın sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

        AA'da yer alan habere göre DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan yapılan açıklamada, Altındağ'ın sağlık sorunlarının bulunduğu ve tedavi gördüğü belirtildi.

        Bu süreçte belediye iş ve işlemlerine katılamayan Altındağ'ın tedavisinin uzun süre devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, kurulun bu konuda Altındağ ile yaptığı değerlendirmeler sonucunda görevinden istifa etmesi yönünde görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

        Yeni başkanın belirlenmesi sürecinin de 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda işletileceği ifade edilen açıklamada, Altındağ'a geçmiş olsun dilekleri iletildi.

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