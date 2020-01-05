Irak parlamentosu ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi!

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Irak parlamentosundaki ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasını öngören tasarının oylanacağı oturum başladı. Oturuma parlamento yer alan Kürt ve Sünni gruplar katılmadı. Oturumda ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması kararı verildi.

Tasarıda aynı zamanda ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonla yapılan işbirliğinin sona erdirilmesi ve ülkedeki silah tekelinin devletin kontrolüne alınması maddeleri yer alıyor.

IRAK BAŞBAKANI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Oturuma katılan Irak Başbakanı Abdülmehdi yaptığı konuşmada, ABD saldırısıyla öldürülen İranlı general Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanlarından Mehdi Mühendis ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildikten sonra 'Ya bizdensiniz, ya da bize karşısınız' şeklinde bir politika uygulamaya başladığını söyleyen Abdülmehdi, Irak parlamentosundan ülkedeki yabancı askeri varlığı sonlandıracak önlemler alınmasını istedi.

Haşdi Şabi komutanı Mühendis'in ülkedeki Şii milislerin kontrolü için önemli rol üstlendiğini belirten Abdülmehdi, "Milis güçlerin ABD Büyükelçiliği'nden çekilmemesi durumunda istifa edeceğini söyleyerek, onları elçilikten çıkmaya ikna etmişti" ifadelerini kullandı.

Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesini 'siyasi suikast' olarak tanımlayan Irak Başbakanı, öldürüldüğü sabah Süleymani'yle bir randevusu olduğunu belirtti ve Süleymani'nin İran'dan Suudi Arabistan'a bir mesaj iletilmesi için kendisiyle görüşeceğini belirtti.

IRAK DIŞİŞLERİ ABD ELÇİSİNİ ÇAĞIRDI

Öte yandan Irak parlamentosundaki tarihi oturum öncesinde Irak Dışişleri Bakanlığı, hava saldırılarına ilişkin ABD Büyükelçisi'ni çağırarak izahat istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıların Irak'ın egemenliğinin ciddi şekilde ihlali anlamına geldiği belirtilirken, Irak topraklarının komşu bir ülkeye saldırı için kullanılamayağı belirtildi.