İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
Son dakika... İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından ilk kez İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor...
Son dakika... İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından ilk kez İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor. Arakçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
Birdenbire aniden bir saldırıyla karşı karşıya kaldı ABD kuvvetleri tarafından. İran, ABD'nin nükleer tesislerine yaptığı saldırıları kınamaktadır. BM kuralları ihlal etmiştir. Washington'daki kanun tanımaya idare, bu saldırıların karşılığından sorumludur.