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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar

        Son dakika... İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından ilk kez İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 12:23 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:27
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        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
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        Son dakika... İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından ilk kez İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor. Arakçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

        Birdenbire aniden bir saldırıyla karşı karşıya kaldı ABD kuvvetleri tarafından. İran, ABD'nin nükleer tesislerine yaptığı saldırıları kınamaktadır. BM kuralları ihlal etmiştir. Washington'daki kanun tanımaya idare, bu saldırıların karşılığından sorumludur.

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