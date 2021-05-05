İş yeri basılan kebapçı dehşet saçtı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, gürültü kavgası sonrası iş yeri basan şüpheliler ile kebapçı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kebapçı esnafı, 2 kişiyi pompalı tüfekle vururken, kendi de göğsünden yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 21.45 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, olaydan bir gün önce Muhammet A. ile Hasan A. gürültü yapmaları nedeniyle küfürleşerek tartıştı. Taraflar konuştuktan sonra barışacak anlaştı. Ancak olay günü Muhammet A’nın akrabaları Şükrü M. (21) ve Enes A. (22) kebapçı iş yerini bastı. İş yerinde çıkan küfürlü tartışma sonrası iş yeri sahibi Altan A. (50) pompalı tüfekle Şükrü M.'yi başından Enes A.'yı ise sırtından yaraladı. Yaralanan Enes A.'da yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabancayla ateş ederek Altan A.'yı göğsünden yaraladı. Olayın ardından araya giren Ömer Faruk K. (21) Enes A.'nın elindeki tabancayı alarak, iş yerinde bulunan Abdüssamet A. (21) ve Abdulvahap A. (23) ile birlikte kaçtı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaşanan karşılıklı çatışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Şükrü M. ile Enes A. ve iş yeri sahibi Altan A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan Şükrü M. Çağlayan'daki özel bir hastaneye, Enes A. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Altan A. ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki görgü şahitlerinin ifadelerine başvuracak kavgaya karışan şahısların ve yaralıların kimliklerini tespit etti.

KAĞITHANE POLİSİ KISA SÜREDE YAKALADI

Olaya toplamda 6 şüphelinin karıştığını ve 3'ünün olayda yaralandığını tespit eden Kağıthane polisi, kebapçıda pompalı tüfeği, Şükrü M.'nin üstünden ise tabancayı ele geçirdi. Çalışmalara devam eden polis ekipleri, yaptığı bir dizi operasyonlar sonucunda olaya karışan Ömer Faruk K., Abdüssamet A. ve Abdulvahap A.'yi olaydan 12 saat bile geçmeden kısa bir sürede kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Ömer Faruk K., Enes A.'nın elinden aldığı tabancayı da polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk K., Abdulvahap A. ve Abdulsamet A. "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.

BAŞINDAN VURULAN GENCİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olayda başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Şükrü M.'nin hayati tehlikesini sürdüğü, hayati tehlikeyi atlayan Altan A. ve Enes A.'nın ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.