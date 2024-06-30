Gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya (75) tatil için geldiği Antalya'da denizde boğuldu. Annesinin cenazesi alındığı sırada İsmail Küçükkaya’nın ayakta durmakta güçlük çektiği ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kundu turizm beldesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi.

OTELİN SAĞLIK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, annesi Halise Küçükkaya ve kardeşiyle birlikte tatil için geldikleri otelin sahilinde denize girdi. Bir süre yüzen Halise Küçükkaya'nın suda çırpındığını gören otelin cankurtaranı, duruma hemen müdahale edip, kıyıya çıkardı. Otelin sağlık görevlileri Halise Küçükkaya'ya müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen Küçükkaya kurtarılamadı.