İsrail-Lübnan hattında 8 Ekim'den bu yana artan gerilim, Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının hedef alınmasıyla daha da yükselmişken, İsrail bu akşam bir kez daha Lübnan Hizbullah'ına bir siber saldırı daha düzenledi.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatmasının ardından 12 kişi öldü, 3 bine yakın kişi yaralanmıştı.

SADECE TELSİZLER PATLAMADI

İsrail'in ikinci saldırısı, dünkü çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölen 4 Hizbullah üyesinin Beyrut'taki cenaze töreni sırasında yaşandı. İkinci siber saldırıda iletişim cihazları hedef alındı. Telsiz cihazlarının patlamasının ardından bazı ev ve araçlarda yangın çıktı.

REKLAM Saldırının üzerinden saatler geçtikçe sadece iletişim cihazlarının hedef alınmadığı ortaya çıktı. Bu saldırıda, telsizlerin ötesinde bilgisayarların, telefonların dahi havaya uçtuğu iddia edildi. AKILLI TELEFON, SAAT, GÜNEŞ PANELLERİ... Hizbullah mensuplarının evlerinde bulunan güneş panelleri, akıllı telefonlar, akıllı saatler de patladı. Yerel basında yer alan bazı haberlerde, ev aletlerinin bile patladığı ifade edildi. Patlama anına tanıklık eden ve Lübnan basınına konuşan bir kişi, "Bu sefer, çoğunlukla telsizler ve radyolar patladı" dedi. Tanık, araba akülerinin de patladığını söyledi.