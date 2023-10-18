Eylemcilerin sayısının hızla arması üzerine, üs çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Jandarma ve polis, barikat kurarak kalabalığın radar üssüne yaklaşmasını engelledi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı protestoda 'Kahrolsun İsrail' gibi slogan atan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, tepkilerini gösterdikten bir süre sonra oradan ayrıldı.

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TAŞ ATAN GRUBA BİBER GAZI İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Uyarılara rağmen 50 kişilik grup ise bölgeden ayrılmayarak, polis ve askerlere taş atmaya başladı. Polis grubu dağıtmak için önce biber gazı ile müdahale etti, daha sonra TOMA ile dağıtmaya çalıştı. Grubun barikatın içerisine doğru attığı taşlardan dolayı bazı polis, jandarma ve köy korucuları yaralandı. Yaralılar, hazır bekletilen ambulanslarda tedavi edildi.