İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal ve yenileme kararı aldığını sorması üzerine "Konuşacağız" demekle yetindi.



ENGİN ALTAY: KARAR TALİMATLA ALINDI



CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay ise YSK'nın kararı talimatla aldığını öne sürdü...



"YSK'NIN RESMİ AÇIKLAMASINI BEKLİYORUM"



İmamoğlu Sultanbeyli'de konuk olduğu iftar yemeğinde kısa bir değerlendirme yaparak şu ifadeleri kullandı:



Vatandaşlarımızın Ramazanı mübarek olsun. Ramazan sevgi içerisinde geçsin. Dünyaya mutluluk getirsin. Bu akşam benimle ilgili bir kararı herkes merak ediyor, onun da farkındayım. Bazı yerlerde yorum yapıldı. YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim. Bu akşam size geniş geniş açıklama yapacağım. Bu sofrada sizlerle selamlaşma ihtiyacı hissettim. İnşallah açıklama yapılsın, İstanbul'un en güzel noktasında sizlere açıklama yapacağım. Herşey çok güzel olacak, hiç umudunuzu yitirmeyin. Birileri yanlış, eksik yapacak, hatalar yapacak. Ama biz hep beraber umudu taşıyacağız. Herşey çok güzel olacak. Allah kabul etsin, sofralarınıza bol bereket, 82 milyon güzel insana bol bereketli günler diliyorum.



