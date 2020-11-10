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Son dakika! İstanbul'da 21 ilde FETÖ operasyonu: 70 gözaltı

Son dakika haberi... İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 70 zanlı gözaltına alındı

Son dakika! İstanbul'da 21 ilde FETÖ operasyonu: 70 gözaltı - haberler
AA

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf, ihraç askerlerle ihraç askeri öğrencilerin olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da 38 şüphelinin adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonla zanlıları gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre; 20 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda da 32 zanlı yakalandı. 70 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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