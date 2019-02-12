İstanbul’da bu sabah 7 ilçeye düzenlenen eş zamanlı operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonun soruşturması 6 ay önce bir mağdur kadının polise başvurmasıyla başladı. 6 ay önce polise ihbarda bulunan yabancı uyruklu kadın, İstanbul’a bakıcılık yapmak için geldiğini ancak bir fuhuş çetesinin eline düştüğünü söyledi.

TAKİP 6 AY SÜRDÜ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, savcılığın talimatı üzerine polis çalışma başlattı. Araştırma yapan polis, bir uluslararası insan kaçakçılığı ve fuhuş çetesiyle karşılaştı. Çete üyelerinin tamamının tespit edilmesi ve yöntemlerinin ortaya çıkarılması için mahkeme kararı ile teknik ve fiziki takip başlatıldı. Çete 6 ay boyunca takip edildi.

İŞ VAADİYLE GETİRİP FUHUŞA ZORLADILAR

Polis, yaptığı takiplerde çetenin tüm bağlantılarını tespit etti. Çetenin hangi yöntemle çalıştığını da ortaya koyan polis önemli deliller elde etti. Elde edilen delillere göre, çete üyeleri, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan’dan ‘Bebek ya da yaşlı kişilere bakıcılık’ ve ‘temizlik’ işlerinde çalıştırılmak üzere kadınları getiriyor. İş vaadiyle yurt dışından getirilen bu kadınlar, önce Anadolu Yakası’nda tutulan kiralık evlere yerleştiriliyor. Ardından senet imzalatılarak borçlandırılan kadınların pasaportlarına el koyuyorlar. Bu işlemlerin ardından çete, kadınlara zorla fuhuş yaptırıyor.

SAMURAY ÇETESİNE OPERASYON

Tüm bu delillerin ardından Ahlak Büro Amirliği ekipleri bu sabah saatlerinde Ataşehir, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Çekmeköy'de belirlenen 31 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 35 kadın ile adreslerde bulunan 30 kişi ifadesine başvurulmak üzere emniyette götürüldüler. Yapılan aramalarda çete lideri ve çete elemanlarının evinde samuray kılıcı, 9 adet zor el konulan pasaport, 5 adet zorla imzalatılmış senet , 3 tabanca, fuhuş olaylarında kullanılan 48 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.