İstanbul'un Sultangazi ilçesinde işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. Çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.
Olay, Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aytaç Bulvarı üzerine bulunan bir inşaat alanında 02.00 sıralarında meydana geldi. İşçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
DHA'nın haberne göre; işçiler tarafından fark edilen yangında konteynerde kalan işçileri uyaran Mert Şen adlı işçi, arkadaşlarını kurtardıktan sonra bulunduğu konteynırdaki pencerenin küçük olmasından dışarıya çıkamadı.
Kısa sürede konteyneri saran alevler arasında kalan Şen, feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.
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