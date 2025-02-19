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        İstanbul'da okullar tatil edildi

        İstanbul Valiliği, megakentte yarın okulların tatil edildiğini duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 15:49 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:01
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        İstanbul'da okullar tatil edildi
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        İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte yarın okulların tatil edildiğin duyurdu. Vali Gül yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

        Vali Gül açıklamasında şunları söyledi: "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.

        Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."

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