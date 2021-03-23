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Tuzla'da iki grup arasında silahlı çatışma

Tuzla'da iddiaya göre bir bankanın önünde karşılaşan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında mermilerden bazıları bankaya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 3 kişi ayaklarından yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SON DAKİKA... İstanbul'da silahlı çatışma - HABERLER
İstanbul'da silahlı çatışma! Çalışma başlatıldı...
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DHA

Olay, saat 15.00 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerindeki bir banka önünde karşılaştı. Çıkan kavganın ardından iki grup arasında başlayan silahlı çatışma sonucu 3 kişi ayaklarından yaralandı. Çatışma sırasında ise mermilerden bazıları bankaya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar kendi imkanlarıyla çevre hastanelere giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde yerde çok sayıda boş mermi kovanı buldu. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"5-6 EL KADAR ATEŞ ETTİ"

Olay sırasında bankada bekleyen bir kişi, "Sırada bekliyordum, olay hemen yanımda oldu. Tartıştıktan sonra şahıs, gidip aracından ya da bir yerden silah alıp geldi. Gelince 5-6 el kadar ateş etti. Sonra yaralanan kişinin yakınları diğer kişiyi kovaladı. Ona da sanırım ateş ettiler. İki tarafında yakınları yaralananları aldılar götürdüler. " dedi.

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