İstanbul'da vahşet! Sevgilisiyle eşini öldürdü! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, pazartesi günü saat 13.00 sıralarında, Tuzla ilçesindeki Akfırat Mahallesi Göçbeyli Bulvarı üzerinde insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan Özgür K.'nın eşi Zeliha K. ile Cihat T. isimli kişi arasında gönül ilişkisi vardı.

ÖNCE DARP SONRA CİNAYET

DHA'da yer alan habere göre durumu öğrenen Özgür K. eşiyle görüşmek istedi. Görüşmeye şüpheli Cihat T.'nin yakınları Mehmet T., Zehra A., Eda Nur A. da geldi.

Görüşmede Özgür K. önce Mehmet T. tarafından darp edildi. Özgür K. daha sonra Cihat T. ve Zeliha K. tarafından öldürüldü.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler buradan otomobille kaçtı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Gümüşhane'ye gitmek üzere yola çıktıklarını, daha sonra Çankırı'dan geri döndüklerini tespit etti.

Şüpheliler, İstanbul'a giriş yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.