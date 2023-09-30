İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
İstanbul'da yarın yapılacak İstanbul Bisiklet Turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği alternatif güzergahları açıkladı
İstanbul Bisiklet Turu (Tour of Istanbul) etkinliği nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
1 Ekim Pazar günü düzenlenecek Tour Of Istanbul etkinliği sebebiyle 07.00-12.30 saatlerinde trafiğe kapalı olup kademeli olarak açılacak yollar belli oldu.
Türkiye Bisiklet Federasyonu ve UCI (DÜNYA BİSİKLET BİRLİĞİ) organizesinde gerçekleşecek olan Toru of İstanbul Bisiklet yarışları etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 08.00)
• İSHAKPAŞA CADDESİ VE BU CADDEYE ÇIKAN TÜM SOKAK VE CADDELER TRAFİĞE KAPATILACAKTIR
• ŞADIRVAN SOKAK VE BU SOKAĞA ÇIKAN TÜM SOKAK VE CADDELER TRAFİĞE KAPATILACAKTIR
• AĞIRKAPI CADDESİ VE BU CADDEYE ÇIKAN TÜM SOKAK VE CADDELER TRAFİĞE KAPATILACAKTIR
• SAHİL KENNEDY CADDESİ SAMATYA VARYANT İLE SAHİL KENNEDY CADDESİ SİRKECİ MEYDAN ARASI VE BU İSTİKAMETE ÇIKAN TÜM SOKAK VE CADDELER TRAFİĞE KAPATILACAKTIR
• REŞADİYE CADDESİ VE BU CADDEYE ÇIKAN TÜM SOKAK VE CADDELER TRAFİĞE KAPATILACAKTIR
• RAGIP GÜMÜŞPALA CADDESİ CEMİL BİRSEL CADDESİ KAVŞAĞINDAN İTİBAREN SİRKECİ İSTİKAMETİ VE BU İSTİKAMETE ÇIKAN TÜM SOKAK VE CADDELER TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.
• GALATA KÖPRÜSÜ BEYOĞLU İSTİKAMETİ VE BU İSTİKAMETE ÇIKAN TÜM SOKAK VE CADDELER TRAFİĞE KAPATILACAKTIR
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
• RAGIP GÜMÜŞPALA CADDESİ BALAT İSTİKAMETİ
• CEMİL BİRSEL CADDESİ
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 08.30)
• KEMERALTI CADDESİ- BEŞİKTAŞ İSTİKAMETİ
• MECLİS-İ MEBUSAN CADDESİ -BEŞİKTAŞ İSTİKAMETİ
• DOLMABAHÇE CADDESİ- BEŞİKTAŞ İSTİKAMETİ
• BEŞİKTAŞ CADDESİ – 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ İSTİKAMETİ
• BARBAROS BULVARI- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ İSTİKAMETİ
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
• ATATÜRK KÖPRÜSÜ
• REFİK SAYDAM CADDESİ
• EVLİYA ÇELEBİ CADDESİ
• TURABİ BABA CADDESİ
• BAHRİYE CADDESİ
• PİYALEPAŞA BULVARI
• TEM OTO YOLU BAĞLANTI YOLLARI
• BÜYÜKDERE CADDESİ
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 10.00)
• GÜNEY ZİNCİRLİKUYU AYRIMI (GÜNEY O-1 KARAYOLUNDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER
• KÖPRÜSÜ'NE GELEN AKIM TAMAMEN KESİLEREK BÜYÜKDERE–BALMUMCU/LEVENTSARIYER AYRIMINA YÖNLENDİRİLECEKTİR)
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 08.00)
ÜSKÜDAR
• KISIKLI CADDESİ ALTUNİZADE KÖPRÜ ÜZERİNDEN D-100 KARAYOLU GÜNEY YOLA KATILIM,
• KUŞBAKIŞI CADDESİ PETROL-İŞ ÖNÜNDEN D-100 KARAYOLU GÜNEY KATILIM,
• MAHİR İZ CADDESİ ALTUNİZADE KÖPRÜ ÜZERİ D-100 KARAYOLU GÜNEY YOLA KATILIM
• TOPHANELİOĞLU CADDESİ D-100 KARAYOLU GÜNEY YOLA KATILIM KAPALI OLACAKTIR.
KADIKÖY
• UZUNÇAYIR O-1 BAĞLANTI YOLU FENERBAHÇE ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU SPOR KOMPLEKSİ İLE UZUNÇAYIR KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI KADIKÖY İSTİKAMETİ,
• TAŞKÖPRÜ CADDESİ
• FENER KALAMIŞ CADDESİ
• AHMET MİTHAT EFENDİ CADDESİ
• OPERATÖR CEMİL TOPUZLU CADDESİ
• ÇETİN EMEÇ BULVARI• BAĞDAT CADDESİ TRAFİĞE KAPALI OLACAKTIR.
MALTEPE
• TURGUT ÖZAL BULVARI KADIKÖY İSTİKAMETİ İDEALTEPE BÜYÜKYALI CADDESİNDEN BAĞDAT CADDESİ GİRİŞİNE KADAR OLAN KISIM TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
• ÜSKÜDAR İSTİKAMETİNİ KULLANACAK SÜRÜCÜLER NUHKUYUSU CADDESİNİ KULLANABİLİR.
• D-100 KARAYOLU ÜZERİNDEN KADIKÖY İSTİKAMETİNİ KULLANACAK SÜRÜCÜLER GÖZTEPE KÖPRÜSÜNÜ KULLANABİLİR.
• TAŞKÖPRÜ CADDESİ, AHMET MİTHAT EFENDİ CADDESİ, AHMET MİTHAT EFENDİ CADDESİ, OPERATÖR CEMİL TOPUZLU CADDESİ, ÇETİN EMEÇ BULVARI, BAĞDAT CADDESİ VE TURGUT ÖZAL BULVARINI KULLANACAK SÜRÜCÜLER FAHRETTİN KERİM GÖKAY CADDESİ VE D-100 KARAYOLUNU KULLANABİLECEKLERDİR.
• BÜYÜKYALI CADDESİNDEN GELEN AKIM TURGUT ÖZAL BULVARI İSTİKAMETİNE YÖNLENDİRİLECEK.