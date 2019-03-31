İstanbullu seçmenler tercihini yaptı. Yaklaşık 10,5 milyon seçmen İstanbul’da oylarını kullandı.

Türkiye, bugün Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. İstanbul’da oy kullanma işlemi sabah 08.00’de başladı, saat 17.00’de sona erdi. 10 milyon 393 bin 532 seçmen 31 bin 124 sandıkta oylarını kullandı.

İSTANBUL'DAN İLK SONUÇLAR

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. İstanbul genelinde saat 18.30 itibariyle sandıkların yüzde 0,2'i açıldı.

Açılan sandıklardan gelen sonuçlara göre;

Binali Yıldırım: %52,59

Ekrem İmamoğlu: %44,63

İSTANBUL’DA KIYASIYA YARIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi bekleniyor.

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