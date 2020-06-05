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Enis Yıldırım'ın haberine göre olay, Trabzon'un Araklı ilçesinde 22 Aralık 2019 tarihinde meydana geldi. Gümüşhane Alçakdere Mahallesi Muhtarı Beyler Bal'ı öldüren Orhan B.'nin cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı.

KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ

İkizi Volkan B.'yi öldüren ve tutuklanan kişinin akrabası olan muhtar Beyler Bal'ı cinayetten sorumlu tutan Orhan B., cinayetten yaklaşık 45 dakika önce olay yerine gelip pusu kurdu. Beklerken de kameraya yansıyan Orhan B., muhtarın gelişinin ardından harekete geçti. Arkadan yaklaştığı muhtarın önce başına, ardından da kalbine doğru toplam 5 kurşun sıkıp kaçtı. Cinayet anı ve zanlının kaçış anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİS ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Kapüşonlu bir kıyafet giyen Orhan B., yakında bekleyen imam nikahlı eşinin kardeşi Fatih D.'nin kullandığı aracın arka koltuğuna oturarak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, aracı adım adım takip etti. Polis ayrıca Orhan B.'nin öldürdüğü muhtarı takip ettiğini de kameralarda belirledi. Cinayetin ardından kaçan Orhan B., Sürmene ilçesi Türkeli Mahallesinde polis tarafından yakalandı. Cinayeti bir anlık sinir sonucu işlediğini söyledi. Tutuklanan iki şüpheli hakkında dava açıldı.

CİNAYETTEN ÖNCE MEZAR ZİYARETİ YAPMIŞ

Savcı, iddianamesinde cinayetten önce Orhan B. ve Fatih D.'nin kiraladıkları araçla 3 yıl önce öldürülen Volkan B.'nin mezarına gittiğini belirtti. Orhan B.'nin kardeşi Volkan B.'nin mezarına uzaktan bir süre baktığı belirtilen iddianamede, muhtarın dakika dakika takip edildiğine de yer verildi. Orhan B.'nin olay yerinden kaçarken, "Volkan'ı yediğinizi mi sandınız?" diye bağırdığı dava dosyasına girdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

"Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme" iddiasıyla yargılanmasına karar verilen Orhan B.'nin Beyler Bal'ı kardeşi Volkan B.'nin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü ileri sürüldü. Orhan B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteyen savcı, olay günü aracı kullanan Fatih D. hakkında ise 12 yıldan 15 yıla kadar hapis talep etti. İki sanık 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Bu arada Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yusuf B., Volkan B.'yi öldürmekten 13 yıl 4 ay, Mehmet B.'yi yaralamaktan ise 5 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerel mahkemenin kararının istinaf mahkemesine gönderildiği öğrenildi.