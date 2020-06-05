Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon dakika İŞTE CİNAYET ANI! Muhtara 5 kurşun! - Haberler
ABONE OL

Cinayet anı kameraya yansıdı! Muhtara 5 kurşun!

Trabzon'da muhtar Beyler Bal'ın sokak ortasında öldürülme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlı Orhan B.'nin arkadan yaklaştığı muhtarın önce kafasına ateş ettiği, yere düştükten sonra da kalbine doğru 4 kurşun daha sıktığı görülüyor

cinayet anı kameraya yansıdı
HABERTURK.COM

Enis Yıldırım'ın haberine göre olay, Trabzon'un Araklı ilçesinde 22 Aralık 2019 tarihinde meydana geldi. Gümüşhane Alçakdere Mahallesi Muhtarı Beyler Bal'ı öldüren Orhan B.'nin cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı.

KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ

İkizi Volkan B.'yi öldüren ve tutuklanan kişinin akrabası olan muhtar Beyler Bal'ı cinayetten sorumlu tutan Orhan B., cinayetten yaklaşık 45 dakika önce olay yerine gelip pusu kurdu. Beklerken de kameraya yansıyan Orhan B., muhtarın gelişinin ardından harekete geçti. Arkadan yaklaştığı muhtarın önce başına, ardından da kalbine doğru toplam 5 kurşun sıkıp kaçtı. Cinayet anı ve zanlının kaçış anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİS ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Kapüşonlu bir kıyafet giyen Orhan B., yakında bekleyen imam nikahlı eşinin kardeşi Fatih D.'nin kullandığı aracın arka koltuğuna oturarak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, aracı adım adım takip etti. Polis ayrıca Orhan B.'nin öldürdüğü muhtarı takip ettiğini de kameralarda belirledi. Cinayetin ardından kaçan Orhan B., Sürmene ilçesi Türkeli Mahallesinde polis tarafından yakalandı. Cinayeti bir anlık sinir sonucu işlediğini söyledi. Tutuklanan iki şüpheli hakkında dava açıldı.

CİNAYETTEN ÖNCE MEZAR ZİYARETİ YAPMIŞ

Savcı, iddianamesinde cinayetten önce Orhan B. ve Fatih D.'nin kiraladıkları araçla 3 yıl önce öldürülen Volkan B.'nin mezarına gittiğini belirtti. Orhan B.'nin kardeşi Volkan B.'nin mezarına uzaktan bir süre baktığı belirtilen iddianamede, muhtarın dakika dakika takip edildiğine de yer verildi. Orhan B.'nin olay yerinden kaçarken, "Volkan'ı yediğinizi mi sandınız?" diye bağırdığı dava dosyasına girdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

"Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme" iddiasıyla yargılanmasına karar verilen Orhan B.'nin Beyler Bal'ı kardeşi Volkan B.'nin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü ileri sürüldü. Orhan B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteyen savcı, olay günü aracı kullanan Fatih D. hakkında ise 12 yıldan 15 yıla kadar hapis talep etti. İki sanık 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Bu arada Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yusuf B., Volkan B.'yi öldürmekten 13 yıl 4 ay, Mehmet B.'yi yaralamaktan ise 5 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerel mahkemenin kararının istinaf mahkemesine gönderildiği öğrenildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler! Çamlıca Kulesi ne zaman açılıyor?
GÜNDEMÇamlıca Kulesi ne zaman açılıyor?
Son dakika haberi YKS'ye girecek öğrenciler için önemli açıklama!
GÜNDEMYKS'ye girecek öğrenciler için önemli açıklama!
Soın dakika AKILALMAZ OLAY! Libyalı bakanın eşine yankesici şoku! - Haberler
GÜNDEMLibyalı bakanın eşine yankesici şoku!
Son dakika! 'Çök-kalk' görüntüleri tepki çekmişti! Soruşturma başlatıldı - Haberler
GÜNDEMO görüntüler hakkında soruşturma!
Son dakika KAHREDEN ÖLÜM! 9 ay önce evlenmişti! Hareketsiz bulundu! - Haberler
GÜNDEM9 ay önce evlenmişti! Hareketsiz bulundu!
Son dakika haberler! Bahçesinde tarihi taş blok bulunan kişiye ceza!
GÜNDEMBahçesinde bulundu, ceza yedi!
Avcılar'da deprem hasarlı camide yıkım başladı
GÜNDEMDeprem hasarlı o cami yıkılıyor!
DİKKAT! Son dakika! İstanbul'da vapur ve teknelerde yoğunluk var - Haberler
GÜNDEMNe maske, ne mesafe!
18 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saat kaçta? 5 Haziran Cuma izni - 18 yaş altı seyahat edebilir mi?
GÜNDEM18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman?
Cuma namazı kılınacak camiler 5 Haziran! Bugün Cuma namazı kılınacak camiler listesi
GÜNDEMİşte cuma namazı kılınacak camiler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X