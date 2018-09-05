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İYİ Parti'li Buğra Kavuncu
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Son dakika: İYİ Parti'den 'yerel seçimlerde ittifak' açıklaması

Son dakika... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu açıklamalarda bulundu. Kavuncu, yerel seçimlere ilişkin olarak, "İttifak bizim gündemimizde yok. Biz, tüm il ve ilçelerde tek başımıza seçime girip, bütün belediyeleri alacak şekilde organize oluyoruz. İttifakla alakalı herhangi çalışmamız yok, olmayacak da." ifadelerini kullandı

05.09.2018 - 17:19 | Güncelleme:

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "İttifak bizim gündemimizde yok. Biz, tüm il ve ilçelerde tek başımıza seçime girip, bütün belediyeleri alacak şekilde organize oluyoruz. İttifakla alakalı herhangi çalışmamız yok, olmayacak da." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, parti genel merkezinde toplandı. Ayağından ameliyat geçirdiği için Genel Başkan Meral Akşener'in katılamadığı toplantı sonrası Kavuncu, basın açıklaması yaptı.

Kavuncu, ameliyatı başarılı geçen ve yarın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilecek Akşener'in bir hafta istirahat edeceğini belirtti.

İYİ Parti olarak önceliklerinin yerel seçimler olduğunu belirten Kavuncu, "Yerel seçimler için sahaya iniyoruz. Divanda almış olduğumuz karar doğrultusunda, 17 Eylül itibarıyla genel merkezin belirlediği komisyonlar, Türkiye'deki bütün illeri, ilçeleri tek tek ziyaret edecek." ifadesini kullandı.

Başkanlık Divanının tavsiyesi doğrultusunda hemen hemen bütün il başkanlıklarında istifaların gerçekleştiğini dile getiren Kavuncu, 17 Eylül'e kadar teşkilatlardaki yapılanmanın tamamlanmış olmasını ümit ettiğini belirtti.

Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarının iddialı bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Kavuncu, alacakları birçok il ve ilçe belediye başkanlıklarıyla, İYİ Partinin farkını, vizyonunu, çalışma arzusunu ve adaletini kamuoyuna göstermek istediklerini söyledi.

Kavuncu, ekonomideki sorunların gün geçtikte derinleştiğinin, piyasaların güvene ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Yıllık enflasyonda son 15 yılın rekorunun kırıldığını aktaran Kavuncu, şu değerlendirmede bulundu:

"(Enflasyon canavarını biz yendik) diye övünenler, bugün uygulanan yanlış ekonomi politikaları yüzünden filmi adeta 15 yıl geriye sarmış durumdalar. Meğerse enflasyon canavarı öldürülmemiş, aslında derin bir uykuya yatırılmış. Bugün o uykudan yavaş yavaş uyandığını görmekteyiz."

 "TÜRKİYE'NİN İKBALİ KÜÇÜK DEĞİLDİR"

Hükümetin "dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağını" ifade ettiği Türkiye'yi ilk 20 ekonominin dışına çıkardığını savunan Kavuncu, iktidarın sorumluluğunun ülkeyi dış güçlerin oyuncağı olmaktan ve kırılgan ekonomik yapıdan kurtarmak olduğunu vurguladı.

Kavuncu, yaşananları dış mihraklara bağlamanın, içerideki problemleri görmezden gelmeye yol açtığına işaret ederek, "16 yıldır ülkeyi tek başına yönetip, ondan sonra da 'Trump'ın iki sözüyle ekonominin alt üst olduğunu' söylemek, Türkiye'nin gücünü ve onurunu ayaklar altına alan bir tutumdur. Türkiye'nin ikbali, bir ABD Başkanı'nın iki dudağı arasına sıkışacak kadar küçük değildir." dedi.

Buğra Kavuncu, 13 Eylül'de toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun, bağımsız bir karar vermesini ve enflasyonu dizginleyecek iradeyi göstermesini beklediklerini dile getirdi.

Dış politikaya da değinen Kavuncu, İdlib'de yaşananlara dikkati çekerek, silahlı çatışmaya varmayacak uzlaşıcı çözümlerin bulunması gerektiğine işaret etti.

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