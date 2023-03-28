3 partiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz

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HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına adaylığına İYİ Parti'nin ardından DEVA Partisi ve Memleket Partisi de itiraz etti. YSK'ya itiraz dilekçelerini veren partiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığını ileri sürerek, aday olmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti.

İYİ Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz etti. Parti temsilcileri itiraz dilekçelerini Yüksek Seçim Kurulu'na iletti.

DEVA PARTİSİ: LİSTEDEN ÇIKARILMALI

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz dilekçesi verdiklerini açıkladı.

Verilen dilekçede 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak, “28 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan geçici aday listesinde yer alan sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı geçici adayları listesinden çıkartılması” talep edildi.

"ANAYASA'YA AYKIRI"

YSK’nın 24 Mart 2023’te Erdoğan’ın adaylığına ilişkin verdiği ve Resmî Gazete’de 28 Mart 2023’te yayımlanan kararı eleştiren İdris Şahin, “İtirazımızı YSK’ya yaparak tarihe not düşmek istiyoruz” dedi. Şahin, YSK’nın seçim takvimine göre 2 gün içinde verdikleri dilekçeyi kesin karara bağlamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

DEVA Partisi’nin hukuk devletinin yılmaz savunucusu olduğunu söyleyen Parti Sözcüsü Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce iki kez Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday gösterilmesi Anayasa'ya aykırı olduğundan, geçici aday listesinde sayın Erdoğan’ın adaylığının kabulüne ilişkin kısmının iptali gerekmektedir. Sayın Erdoğan’ın yeniden adaylığı Anayasanın 101 maddesinin 2. fıkrasına açıkça aykırıdır. 28 Mart 2023 gazetede yayınlanan geçici aday listesinden sayın Erdoğan’ın çıkartılmasını arz ve talep ediyoruz.”

"SEÇİM KARARINI MECLİS ALMADI"

DEVA Partisi’nin YSK’ya verdiği dilekçede “Seçimlerin yenilenmesine ilişkin söz konusu karar TBMM tarafından değil de Cumhurbaşkanı tarafından alındığından Anayasa’nın 116. maddesi kapsamında 14 Mayıs 2023 seçimlerinde sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olması mümkün değildir” ifadeleri yer aldı.

MEMLEKET PARTİSİ DE BAŞVURDU

Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunduklarını bildirdi.

Çelik, YSK Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, YSK'nin geçici cumhurbaşkanı adayları listesinin Resmi Gazete'de yayımlandığını, bugün itibarıyla da listeye itiraz sürecinin başladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına Memleket Partisi olarak itirazda bulunduklarını belirten Çelik, "Anayasa'mızın 101. maddesinde cumhurbaşkanının 2 dönem seçilebileceği kuralı var. 101. maddenin ikinci fıkrasında 'Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir.' denilmekte. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'mız üçüncü defa aday oldu. Bu, yasal olarak mümkün değil. Bu nedenle itirazlarımızı sunduk." diye konuştu.

İYİ PARTİ DÜN İTİRAZ ETMİŞTİ

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mayıs'taki seçim için cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi halinde bulunacakları itiraza ilişkin dilekçeyi partisinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisine teslim ettiklerini bildirdi.

Poyraz, YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, seçim takvimine göre cumhurbaşkanı geçici aday listesinin yarın açıklanacağını anımsattı.

"Bununla ilgili YSK temsilcimiz Mustafa Tolga Öztürk'e olası Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesine ilişkin, Anayasa ve Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'na ilişkin ilgili maddeleri, teknik detayları içeren dilekçemizi bugün verdik." diyen Poyraz, Erdoğan'ın adaylığının YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanacak listede yer alması durumunda itirazlarına yönelik dilekçenin işleme aldırılacağını ifade etti.

Poyraz, bir soru üzerine başvuruyu herhangi bir muhalif duruşla yapmadıklarını belirterek, "Hepimizin tabi olduğu Anayasa'nın ve ilgili mevzuatların gereği olarak biz bu başvuruları yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şu anki döneminin "ikinci dönem" olarak ilan edildiğini aktaran Poyraz, "Anayasa yapıcı" konumda olan iktidarın bunu unutmuş olma ihtimali bulunmadığını kaydetti.

Poyraz, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanının en fazla iki defa seçileceği hususu ilk defa 2007 yılında Anayasamızda yer aldı. 2017'de yapılan değişiklikte de bu hususta bir değişiklik yapılmadı. Dolayısıyla şu anda hepimiz biliyoruz ki ilk olarak 2014 yılında, ikinci kez de 2018 yılında Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmişti. Cumhurbaşkanlığı makamı sabit olduğuna göre, hala cumhurbaşkanı sıfatını taşıdığına göre bundan sonraki seçimde de üçüncü kez adaylığı söz konusu olacaktır. Anayasa'da da bu çok net bir şekilde ifade edilmiştir."

Poyraz, "geçici listede Erdoğan'ın adının olmayacağını ümit ettiğini" belirterek, "Sayın genel başkanımızın da kendisiyle istişare ettik, kendisine de dilekçenin ve başvuruların arzları yapıldı. Bu bir siyasi tavır değildir, hukuki tavırdır." diye konuştu.