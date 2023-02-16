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İYİ Parti lideri Akşener'den basına destek

İYİ Parti lideri Meral Akşener basın organlarına destek vererek, "Bütün gazetecilerin ve televizyonların yanında olduğumuzu ilan ediyorum" dedi

Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den basına destek
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Depremin ilk dakikalarından itibaren, sorumlu yayıncılık yapan bütün gazetecilerin ve televizyonların yanında olduğumuzu ilan ediyor, haberciliği cezalandırmayı düşünenleri de, bu büyük hatadan dönmeye davet ediyorum" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener yazılı bir açıklama yaptı. Akşener, "Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız. Ülkemiz ve milletimiz, yaşadığımız deprem felaketi dolayısıyla derin bir acı yaşıyor. Mensubu olmaktan şeref duyduğum yüce Türk Milleti’nin, büyük dayanışmasına ve kardeşlik ruhuna bir kez daha şahitlik ediyoruz" dedi.

"Yıkım büyük, kayıplarımız çok, acımız sonsuz" diyen İYİ Parti lideri, "Ancak Türkiye’nin bu badireyi de atlatacağına olan inancımız tamdır. Arama-kurtarma çalışmaları devam ettiği için, “Bugünü, yarın konuşmak” üzere, bir hususa dikkatinizi çekmek isterim" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

"Çağımızın en önemli güçlerinden biri de basındır. Milletin haber alma hakkı da, anayasal güvence altındaki vazgeçilmez bir haktır. Milletimiz günlerdir ekran başında, felaket bölgesinde ne olup bittiğini öğrenmeye çalışıyor. Üzülerek görüyorum ki; canlarımız, devletin kendilerine uzanacak elini beklerken, devleti idare eden iktidar, Radyo Televizyon Üst Kurulu üzerinden, milletimizin bu hakkına müdahaleye hazırlanıyor."

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı yayınlara dair eleştiri hakkımı saklı tutarak hatırlatmak isterim ki; bu süreçte, yakınlarından ve bölgeden haber almak için çırpınan aziz milletimizi bilgilendiren, felaketin boyutlarını gözler önüne seren, enkazlardan müjdeler vererek, hepimize nefes aldıran yayınlar, aba altından sopayı ya da cezayı değil, takdiri hak ediyor. İktidar, RTÜK üzerinden ceza planları yapacağına, milletimizin gelişmeleri, neden, milyonlarca dolar vererek satın aldırdığı televizyon kanallarından değil de, bağımsız yayın yapan kanallardan izlediğini düşünmelidir. Haber suç değildir.

Sayın Cumhurbaşkanı, 'Asrın felaketi' derken, bu acıya dair bilgileri, felaketin boyutlarını milletimize ulaştırmak suç değil, olsa olsa durum tespitidir. Hiç kimse unutmamalıdır ki; özgür medya bir gün herkese lazımdır. Ve özgür bir medya, özgür bir toplumun en önemli kazanımıdır.

Aziz milletimizin haber alma hakkını koruyup kollamak adına, depremin ilk dakikalarından itibaren, sorumlu yayıncılık yapan bütün gazetecilerin ve televizyonların yanında olduğumuzu ilan ediyor, haberciliği cezalandırmayı düşünenleri de, bu büyük hatadan dönmeye davet ediyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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