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İYİ Parti lideri Akşener'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mesajı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuştu. Akşener, "Farzı mahali burada konuşamam gelsin görelim. Her şeyi partimizle konuşarak gittiğimiz için ona göre bir bakış açımız olacak" dedi

Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mesajı
Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mesajı
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HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında, "İster hakkıdır. İstemek herkesin hakkıdır. Buna farzı mahal denir ‘farzı mahal’i burada konuşamam gelsin görelim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV’de katıldığı Çalar Saat programında konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN "İÇİŞLERİNE KARIŞMA" SÖZLERİNE YANIT

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "içişlerine karışma" sözleri üzerine konuşan Akşener, "Normalde Kılıçdaroğlu'nun söylediği söz oraya gitmekle alakalı değil. Burada öyle bir durum yok altılı masa neticede cumhurbaşkanı adayını bizzat Kılıçdaroğlu’nun gayretiyle altılı masa toplantı ve o altılı masanın liderlerine bu seçim bırakıldı. Dolaysıyla bir siyasi partinin içişlerine karışmak gibi bir durum yok. Ama o masaya verilen görev o masanın aday tespiti. O tespit konusunda herkes hür ve bağımsız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK PİS BİR DİL BU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İmamoğlu başka ebeveynler arıyor" sözüne tepki gösteren İYİ Parti lideri, "Çok pis bir dil bu. Ben alıştım Sayın Erdoğan devrinde bana yapılmayan hiçbir şey kalmadı. Evim basıldı ve yalnızlık çok zor bir iştir. Evim basıldığında kimse yoktu. 2 gün sonra Saadet Partisi Genel Başkanı dışında arayan olmadı" dedi.

ALTILI MASANIN ÜÇ TEMEL İLKESİ

"Masa kazanacak, göreceksiniz" diyen Akşener, "Kırgınlık değil benim anlattıklarım. Benim bunlarla herhangi bir düşüncemin olmadığını ifade ediyorum. Türkiye’de sevgi sözcüğü üzerinden gidiyor erkeklerin bir kısmı. Siyaset ya da kurumsal hayat böyle bir şey değil. İlkeler ve kurallar üzerinden yürür. Altılı masada insanların birbirine saygı duyması şarttır. Altılı masanın kurulması üç temel ilkeden oluşur. Parlamenter sisteme dönülmesi, seçim güvenliği üçüncüsü ise seçilecek adayın yolculuğunda kullanılması gereken işler. Onun sonrasında ha biz siyasi partiler bir araya gelip nasıl bir yolculuk yapacağız bu başka bir şey" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN MUHTEMEL ADAYLIĞI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını değerlendiren İYİ Parti lideri, "İster hakkıdır. İstemek herkesin hakkıdır. Buna farzı mahal denir. Farzı mahali burada konuşamam gelsin görelim. Her şeyi partimizle konuşarak gittiğimiz için ona göre bir bakış açımız olacak" ifadelerini kullandı.

"BECEREMİYORSA GİTSİN"

Asgari ücret zammı için "Küfe vatandaşın sırtında" diyen Akşener, "Sayın Erdoğan beceremiyorsa gitsin. Böyle bir şey olabilir mi. Her şeyin sahibi olacaksınız, saraylarda yaşayacaksınız, sonra döneceksiniz… Hani ver yetkiyi gör etkiyi idi? Gördük etkiyi işte. Varsa bir küfe kendiniz aldınız. Sizin sırtınızda varsa bir küfe içi boş. İçi dolu olan başka bir şey var. Acayip bir lüks hayat! Pek çok hükümetle çalıştık, o hükümetleri acayip eleştirdik ama böyle bir israf, böyle bir şeyi anlatmam mümkün değil!" diye konuştu.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir şey yok da biz İYİ Parti olarak eleştirilerimizi dile getiriyoruz ama ona çözüm de üretiyoruz. Vatandaş gerçekten çok zor durumda. Gerçekten vatandaşın derdi çok yüksek. Gıda fiyatları uçtu gitti, kiralar uçtu gitti. Deniliyor ki Avrupa’da da uçtu gitti. Hayır efendim. Evet pahalılık sonrası oluşan bir pahalılık var ama bizdeki en küçük bir artış yüzde 112 olmuş. Böyle bir durumda dönüp kendinize bakacaksınız. Sizin damat bakanınız gitti doğalgazla ilgili anlaşmaları bozdu, dolayısıyla ben nerede yanlış yaptım diyeceksiniz. 6 ay kaldı göreceğiz sandıkta. Sayın Erdoğan şu an vatandaşından tamamen kopmuş durumda."

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