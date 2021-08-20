İYİ Partili Kavuncu saldırıya uğradı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Alınan bilgiye göre, Kavuncu, Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programının ardından çıkışta bir kişi tarafından darbedildi.

AA'nın haberine göre Kavuncu, yumruklu saldırının ardından yere düşerken, saldırgan yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRIYI ANLATTI

Halk TV'de İpek Özbey'in sunduğu programdan çıktıktan sonra saldırıya uğrayan Kavuncu, olayı şu şekilde anlattı:

"İpek hanımla yaklaşık bir saat süren bir canlı yayınımız vardı. Alçakça bir saldırı. Kaçtı tabii. Arkadaşlarımız yakalamak için çaba gösterdiler. Münferit bir hadise olarak değerlendirmekten çok bu iklimin nasıl yaratıldığına bakmak lazım. Naif bir insanım yapı olarak. Zaman zaman arkadaşlarımız eleştirmiştir. Korumalarım vardı. O korumaları da biz talep etmemiştik. Açıklanmayan bir sebeple de korumalarımız alındı. Yerel seçimlerden sonra. Bunlar daha iyi günleriniz lafının bir Cumhurbaşkanı tarafından söylendikten sonra nelere yol açacağı düşünülmeli."

AKŞENER'DEN AÇIKLAMA

Saldırı ile ilgili açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, "İyi insanları susturamayacaksınız" paylaşımında bulundu.