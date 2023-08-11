Son dakika: İYİ Partili Oktay Vural: İttifaklara ne mecburuz ne de mahkum

Son dakika: İYİ Partili Oktay Vural: İttifaklara ne mecburuz ne de mahkum

İYİ Partili Vural: İttifaklara ne mecburuz ne de mahkum İYİ Partili Oktay Vural, yerel seçimler öncesi ittifak tartışmaları hakkında, "İttifaklara ne mecburuz ne de mahkumuz. Böyle bir mecburiyeti reddediyoruz" dedi

Yerel seçimlere giderken CHP ile olası ittifak tartışmalarını değerlendiren İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, "İttifaklara ne mecburuz ne de mahkumuz" dedi. Vural sorunların çözüm yeri olarak da genel seçimleri işaret etti.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, son dönemdeki siyasi tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

"İTTİFAKLARA NE MECBURUZ NE DE MAHKUMUZ"

Yerel seçimler öncesi "İttifak olacak mı" sorusunu yanıtlayan Vural, "İttifaklara ne mecburuz ne de mahkumuz. Böyle bir mecburiyeti reddediyoruz. Böyle yapmazsan bu kazanacak, şu kazanacak ya da şu kaybedecek. Biz sadece millete mecburuz. İrademizi birine teslim edecek halimiz yok. Cumhuriyetin yüzüncü yılında irademizi ipotek ettirecek değiliz. İYİ Parti rüştünü ispat etmiş bir parti. Hedefleri ilkeleri var. Başkaları bunu araçsallaştıramaz" dedi.

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"BİRİLERİNE KAYBETTİRMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK"

İYİ Partili Vural sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birilerine kazandırmak ya da kaybettirmek gibi bir derdimiz yok. Biz kazanmak istiyoruz milletimiz kazansın istiyoruz. İYİ Partiyi 'İttifakta olacak misiniz olmayacak misiniz?' şeklinde değerlendirmeye tutmak haksızlıktır. Geleceğe varsayımsal ittifak modeli ekseninde kendimizde ne mecbur ne de mahkum hissediyoruz."

"İTTİFAK ARAYIŞIMIZ YOK"

"İttifak teklifimiz de yok arayışımız da yok" diye sözlerini sürdüren Vural, "Ama lokal işbirlikleri olabilir. İYİ Parti şu an toplumsal çoğunluğa ulaşmak için vatandaşla buluşmaya kararlı. İşbirliği sonraki mesele. Siyasi çıkarlarımızı maksimize etmeye çalışmıyoruz" diye konuştu.

"ÇÖZÜM YERİ GENEL SEÇİMLER"

Türkiye'nin sorunlarının çözümü için genel seçimleri işaret eden Oktay Vural, "Yerel seçimlerin siyasi sonucu olmaz" diye konuştu. Vural, "İktidara muhalif bir partiyiz hedef çoğunluğa ulaşmak. Türkiye'nin sorunlarının çözüm yeri genel seçim iradenin değiştirilmesi gereken yer genel seçim. Yerel seçimlerin siyasi sonucu olmaz. Türkiye'nin sorunlarının kaynağı yerel yönetimler değil" dedi.

Vural, "Türkiye’yi yönetmeye talip olmayan siyasetin amacı da yok demektir. Max Weber 'Partilerin amacı iktidar olmaktır' diyor. İktidar hedeflemeyen bir parti bunu düşünmeli" ifadelerini kullandı.

"HDP İLE OLMAYIZ"

HDP'nin içinde olduğu bir ittifakta yer almayacaklarını söyleyen Vural, "HDP ile olmadık olmayacağız. HDP ile işbirliği algısının maliyetini gördük. Seçim döneminde teşkilatlarımız HDP konusunda haksız saldırılara maruz kaldı" dedi.