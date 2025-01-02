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        İYİ Partili Zorlu, partisinden istifa etti

        İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 02.01.2025 - 12:23 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:27
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        İYİ Partili Zorlu, partisinden istifa etti
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        İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı da 29'a düştü. Zorlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları kaydetti:

        "Kadim değerlerimize olan sadakatimle ve 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' düsturuyla bugüne kadar siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak gördüm. Bu hedef ve şuurla, davete icabet ederek, 19 Kasım 2022 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım.

        "İYİ PARTİ İLE OLAN RESMİ BAĞIMI NOKTALIYORUM"

        Partimin bana verdiği görevleri, zorlu bir siyasi atmosferde yüksek bir gayretle ve kıvançla yürüttüm. Bilindiği üzere, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım.

        Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım. Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ Parti ile olan resmi bağımı noktalıyorum.

        Bu çatı altında birlikte mücadele verdiğim dava arkadaşlarıma ve desteğini benden esirgemeyen teşkilatımızın emektar fertlerine yürekten teşekkür ediyorum. Almış olduğum bu kararın geçmişte ortaya koyduğumuz birliktelik ruhuna zarar vermemesi yahut polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeme hizmet için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim."

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