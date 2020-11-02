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İzmir Bayraklı'daki yıkılan Emrah Apartmanı'nın enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tarafından bir kişinin sesi duyulmasıyla çalışmalar hızlandırıldı. Enkaz altında 4 kişi olduğu bildirildi. Enkaz alanına getirilen K9 köpekleri de tepki verdi.

Ekiplerin çalışmaları sonrası depremden 58 saat sonra enkaz altındaki kardeşlerden biri olan İdil Şirin canlı olarak kurtarıldı.

Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

MUCİZE KURTULUŞU ANLATTILAR

İdil'in mucize kurtuluşu sonrası açıklamalarda bulunan Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, "Yaklaşık 2 saat süren bir operasyon oldu. Açtığımız boşlukla kızımıza ulaşma çalıştık. Oldukça sıkışık durumdaydı. Çok büyük aletlerde çalışamazsınız. Kurtarma işi sabır işidir. Arkadaşlar da titizlikle çalıştılar. Baş kısmı boştaydı. Yaşam üçgeni oluşmuştu. Oradakı psikoloji önemli. Bilinci açıktı. Arkadaşımızın gireceği alanı hızla oluşturduk. Oksijen takviyesi, damar yolu açarak sağlık tedbirleri alındı. Üstte de enkazın baskısını azalttık, şükürler olsun İdil'i kurtardık" dedi.

İDİL ŞİRİN İLE ENKAZDA 1,5 SAAT GEÇİRDİ

İdil'i kurtaran kişi olan Balıkesir İtfaiyesi Arama Kurtarma Amiri Bahadır Kuş, "Öncelikli İzmir'e ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Depremin olduğu andan sonra yola çıktık. Saat 18.00'den itiibaren buradayız, umutlarımızı hiç yitirmemiştik. Sonunda hepimize, Türkiyemize umut olduk, İdil'e ulaştık. 3 saat boyunca yaptığımız çalışmalar neticesinde bir dehliz açtık. Dehlizde İpek ile 1,5 saat geçirdim. Onu uyutmamak için, konuşarak, diri tutmaya çalıştık. İdil'i kurtararak, sağlık ekiplerimize teslim ettik. Hepimiz çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

İPEK'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Enkaz altında İdil Şirin'in kardeşi İpek Şirin'in de olduğu bilgisi aktarıldı. Ancak çalışmalar neticesinde İpek Şirin'den acı haber geldi. Ekipler, İpek'in cansız bedenine ulaştı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan İdil Şirin için yakınlarının hastane içerisinde bekleyişi devam ederken, kardeşi İpek Şirin’in cenaze Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

KARDEŞİNDEN UZUN SÜRE SES ALMIŞ

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden 58 saat sonra sağ çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in enkaz altında kardeşi ile yan yana olduğu uzun bir süre kardeşinden ses aldığı ve daha sonra yanında öldüğü ortaya çıktı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en çok hasar gören Emrah Apartmanı'ndan 58 saat sonra kurtarılan İdil'in enkaz altında yaşadıkları yürekleri sızlattı. Depremde yerle bir olan Emrah Apartmanından 58 saat sonra sağ kurtulan İdil Şirin'in kurtarma ekibiyle göz göze geldiğinde ilk sözleri “itfaiye amca kardeşimden ses alamıyorum öldü” demek oldu. İlk isteği su olan İdil 3 saatlik çalışma sonrası ölen kardeşi İpek ile birlikte çıkarıldı.

İPEK, 2 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Emrah Apartmanından ses duyan ekipler hummalı çalışmayla yaklaşık 3 saat sonunda İdil’e ulaştı. İdile ulaşan İtfaiye ekiplerinin anlattıkları ise yürekleri dağladı. İdil kardeşi İpek’ten uzun süre ses aldığını ama sonradan bir daha ses alamadığını söyledi. İpek'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

İdil’in sırt üstü durduğunu tek kişilik bir çekyata ayağının sıkıştığını gören kurtarma ekipleri kardeşini ise tam yanında oturur vaziyette buldu. İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde çalışan Hasan Alaca ile göz göze gelen İdil kardeşinden ses alamadığını Alacay’a söyledi. Adından ise İtfaiye erinden su istedi.

İDİL'İ UYUTMAMAK İÇİN 3 SAAT BAŞAŞAĞI DURDU, BAYGINLIK GEÇİRDİ

Çalışmalara katılan ve İdil’e yaklaşık 3 saat boyunca yanında durarak konuşan Balıkesir İtfaiye ve Arama kurtarma ekibi gurup amiri Bahadır Kuş ise İdil’i uyutmamak için uzun çaba sarf etti. Kuş, İdil ile 3 saat boyunca tünelde kaldı. İdil’i enkazdan çıkaran Kuş daha sonra baygınlık geçirdi. Uzun süre baş aşağı durarak konuşan Kuş, ekiplerin yardımı ile enkaz alanından çıkarıldı.

İdil’le göz göze gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde çalışan Hasan Alaca’nın anlattıkları ise yürekleri dağladı. Alaca “Enkazda çalışma yaparken canlı bir ses duyduk. İdil’le göz göze geldik. Enkazı biraz ayıkladıktan sonra çocuğun gayet sağlığı yerindeydi. Adını sordum, yaşını sordum hepsini söyledi. Bizden bir isteğiniz var mı diye sorduğumda ben susadım su istiyorum dedi. Sağlık durumu nedeniyle su vermedik. Müdahale ederek uzun bir çalışmanın ardından İdil’i bulunduğu yerden çıkardık” dedi.

Alaca İdil’i sağ görünce şok olduğunu söyleyerek “İdil’i ilk gördüğümde şok oldum. 58 saat sonra bir canlının çıkması gerçekten heyecanlı bir andı. Yaklaşık 3 saat kurtarma çalışması sürdü. Sadece ayağını çekyat sıkıştırmış, Ayağı sıkışıktı, ezik yada zedelenme yoktu ilk baktığımızda” şeklinde konuştu.

"KARDEŞİM ÖLDÜ İTFAİYE AMCA"

İdil’in hemen yanı başında kardeşi İpek’ın olduğunu anlatan Alaca, “İdil, kardeşim var, öldü dedi. Kardeşi ile yan yanalardı. Kardeşi öldüğünde onu izlemiş. İdil sırt üstü yatıyordu, sol tarafında kardeşi İpek oturur vaziyetteydi. İdil, 'kardeşim yaşıyordu ama son zamanlarda ses gelmiyordu' dedi bize. İdil'in 'İtfaiye amca kardeşim öldü' demesi yüreklerimizi sızlattı. Büyük bir ihtimal bugün ölmüş kardeşi” dedi.

Balıkesir İtfaiye ve Arama kurtarma ekibi grup amiri Bahadır Kuş ise “İdil’in yerini tespit etmek için o bölgeye yoğunlaştık. Manisa itfaiyesi ile birlikte ses gelen yere yoğunlaştık. Sonra ben içeri girerek sohbet şeklinde İdil'le konuşmaya çalıştım. İdil’i sağlıklı ve diri tutmak için. Bunlar ekip işi beraber ortaklaşa hareket ederek sağ salim sağlık ekiplerine teslim ettik. Mutluyuz, uzun saatler sonrası bir insanı canlı olarak çıkarmak, tamda umutların tükendiği anda İdil’i sağ salim çıkarmak hepimizi sevindirdi. Çalışan tüm ekiplere deşarj gibi oldu. İnşallah enkaz altındaki diğer vatandaşlarımızda sağ salim enkaz altından çıkar. İzmir’imize geçmiş olsun. Türkiye’mize geçmiş olsun. Allah böyle acılar bir daha yaşatmasın. 2 saat uzun bir süre bende onunla aynı tünelde olduğumu onunla beraber çıkacağımı söyleyerek İdil’i diri tutmaya çalıştım. Enerjimiz tam bitmek üzereyken hepimize arama kurtarma ekiplerine güç verdi, gayretimiz arttı. İdil’in bilinci açıktı ama artık yorgun düşmüştü. Onu uyutmamak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Çocuk odası ve çalışma odası olarak kullandığı yerde tekli koltuk şeklinde çekyat vardı. Üzerine kapanmış çekyat ve üzerinde kat ve kat beton yığını vardı. Ona Rabbim orda bir yaşam üçgeni oluşturmuş ve 3 günün sonunda İdil’i kurtardık” dedi.

Sedye yardımıyla ambulansa bindirilen İdil'in, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldüğü ve tedavi altına alındığı sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

65 SAAT SONRA YENİ MUCİZE

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Küçük Elif'in annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları 10 yaşındaki Elzem ve Ezel de depremden 23 saat sonra sağ kurtarılmış, ağabeyi 7 yaşındaki Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Ege Denizi'nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Doğanlar Apartmanı yıkıldı. Depremde Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikizler Elzem ve Ezel, Umut ve Elif Perinçek de enkaz altında kaldı. Seher Dereli Perinçek ile 16 saat sonra irtibat kuruldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra, Seher Dereli Perinçek ile ikizleri Elzem ve Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. Umut Perinçek'in ise cansız bedenine ulaşıldı.

BİLİNCİ AÇIK, SAĞLIK DURUMU İYİ

Anne ve ikizlerinin sağ kurtarılması, minik Elif için de umutları yeşertti. Yakınları, enkaz bölgesinde umutlu bekleyişini sürdürürken, ekipler zamana karşı yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında 65 saat sonra küçük Elif'e ulaştı. Binanın kolonuyla evin penceresi arasına sıkıştığı belirlenen Elif Perinçek, kurtarıldı.

Bilinci açık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Elif Perinçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, Doğanlar Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarılan çocuğun 3 yaşındaki Elif Perinçek olduğu öğrenildi.

65 SAAT SONRA ARES DE KURTARILDI

İzmir'de meydana gelen depremden 65 saat sonra Ares isimli bir köpek, ekipler tarafından canlı olarak çıkartıldı.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından 65 saat sonra sevindirici bir haber daha geldi. Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren ekipler, enkaz altında bir köpeğin canlı olduğunu fark etti. Bölgede çalışmaları yoğunlaştıran ekipler köpeği sağ olarak enkazdan çıkarttı.

Ares isimli olduğu öğrenilen köpeğin sahibi Gizem İleri'ye haber verilmesinin ardından köpeğe veteriner hekimler tarafından ilk müdahale yapıldı. Serum takılan köpek tedavi altına alınırken, köpeğine kavuşmanın sevincini yaşayan kadın duygu dolu anlar yaşadı.