En acı veda!

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İHA

İzmir’de meydana gelen depremin ateşi Bursa'ya da düştü. Aslen Orhangazi'li olan ve bir süredir İzmir Bayraklı’da yaşayan Hasan ve Bahriye İnan çiftinin 10 yaşındaki kızları Elif İnan Bayraklı’daki evlerinde tek başına olduğu esnada depremde yıkılan evlerinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

ABLASI İLE OKULDAN GELMİŞ

İzmir Bayraklı adliyesinde görev yapan Anne Bahriye İnan ile 1992 yılında vatani görevini yerine getirirken mayına basması sonucu ayağını kaybeden Güneydoğu Gazisi Hasan İnan’ın da askeriyeye ait Tank fabrikasında işte oldukları esnada enkaz altında kalan 10 yaşındaki Elif, 14 yaşındaki Ablası Aylin ile birlikte okuldan eve geldiler. Abla Aylin evin önünde arkadaşları ile birlikte kalırken, Elif ise tek başına eve çıktı. Bu esnada meydana gelen depremde evden çıkamayan Elif İnan, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

22 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Deprem sonrasında evlerine gelen anne Bahriye ile baba Hasan İnan korkunç manzara ile karşı karşıya kaldı. Elif’ten uzun süre ses alamayan ekipler depremden yaklaşık 22 saat sonra Elif’in cansız bedenine ulaştı.

BİNLERCE İNSAN UĞURLADI

Depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif İnan’ın cenazesi cumartesi günü gece saatlerinde Orhangazi’ye getirildi. Elif İnan dün ikindi vakti baba memleketi olan Orhangazi’ye bağlı Çeltikçi Mahallesinde köy meydanında ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Elif’in cenazesinde anne Bahriye baba Hasan ile depremden kıl payı kurtulan ablası Aylin gözyaşlarına boğuldu. 10 yaşındaki Elif’in cenaze namazını Orhangazi Müftüsü Yusuf Tuna kıldırırken, cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Bekir Aydın, bürokratlar, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"KIZIM YALNIZ KALDI, KURTARAMADIM"

Cenazede güçlükle ayakta durabilen Anne Bahriye İnan, kızının yalnız kaldığını kızını kurtaramadığını söyleyerek gözyaşı döktü. Anne Bahriye İnan, gitti yavrum diyerek ağlarken, çıkaramadık, çıkaramadılar kızımı dedi.

"BİNAMIZ İÇİN DEFALARCA ETÜT YAPILSIN DİYE BAŞVURDUM"

Cenazede konuşan baba Hasan İnan oturdukları binanın deprem sağlamlığı için defalarca başvuru yapmasına rağmen yapılmadığını belirterek, "Özellikle tüm kurumlara, belediyelere sesleniyorum ben. Tüm inşaatların, binaları kontrol etsinler. Etütten geçirsinler. Bu canlar kolay kazanılmıyor. Aslanlar gibi zeki çocuklardı hepsi. Süper beyinler gitti. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Bunları tekrar tekrar söyledim. Bu eve etüd yapalım. Ama yapılmadı. Kontroller yapılmadı dedi. Depremde işyerinde olduğunu belirten baba Hasan İnan, işlerim vardı. Sonra evin yanına geldim. Ev yıkılmıştı maalesef diye konuşan İnan, benim kızım, beyaz atına bindi gitti. İnsanlar ölmesin" diye konuştu.

TSUNAMİDE ÖLEN FATMA NİNE DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Depremde Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde meydana gelen tsunamide hayatını kaybeden 87 yalındaki Fatma Erçetin de son yolculuğuna uğurlandı. Fatma ninenin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sığacık halkı ve ailesi katıldı. Sığacık’taki cami sular altında kaldığı için cenaze namazı Sığacık mezarlığında kılındı.

YÜRÜYEMEDİĞİ İÇİN SULARA KAPILDI

Deprem üstü olan Sığacık’ta yaşayan Fatma ninenin yaklaşık 10 yıldır yürüme güçlüğü çektiği için evde 3 çocuğu tarafından bakıldığı öğrenildi. Deprem anında yatağında olan Fatma ninenin çocukları ve komşularının yardımı ile oturduğu evin kapısının önüne oturtulduğu öğrenildi.

Depremin durması ile bir anda oluşan tsunami sonrası kale duvarlarını yıkan dalgalar denize 50 metre mesafede evi bulunan Fatma nineyi sürüklemeye başladı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen Fatma nine hayatını kaybetti.

Annesini tsunamide kaybeden Ahmet Erçetin, gözyaşları içerisinde olay anlarını anlattı. Annesinin bu şekilde ölmesinin kendini yıktığını söyleyen Erçetin, “Annem yaşanan depremde çok korktu. Biz de onu bina içerisinde kalmasın diye kapının önüne çıkarttık. Kapının önünde de diğer yaşlı komşularımız vardı. Onlarla sohbet ediyordu.

Daha önce bizler çok deprem yaşadık ama hiç tsunami olduğunu görmedik. Dolayısıyla denizin taşarak evlerimizi suyun basacağını falan bilmiyorduk. Denize 30 metre yakında oturuyoruz. Annemin ayakları ağrıdığı ve çok fazla tutmadığı için çok yavaş hareket ediyordu. Biz de içeride diğer işlere bakıyorduk.

Birden su yükselerek gelmiş. Annem de korkudan kaçmak istemiş ama maalesef rahatsızlığından dolayı hızlı hareket edemeyerek suya kapılmış. Komşuların çığlıkları üzerine olaydan haberdar oldum ve hemen koştuk. Evden 100 metre kadar uzağa gitmiş. Orada komşular tutmuşlar. Hemen sudan çıkarttık, sonra doktorlar falan da müdahale etti ama maalesef kurtaramadık. Tam bir Osmanlı kadınıydı.

Herkese yardımcı olmayı çok severdi, erkek gibi kadındı. Ben annemle her zaman gurur duyardım. Şu anda çok üzgünüm. Yaşlıydı ama aklı başındaydı, herkes de çok severdi. Sadece ayakları ağrıyordu, bildiğimiz başka bir hastalığı yoktu. Ben 3 çocuğundan en büyüğüm, benim küçüğüm var, bir de en küçüğümüz kız kardeşimiz var. Annemin bu şekilde ölmesinden dolayı çok üzgünüz. Yatakta ölse bu kadar üzülmezdim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise depremde ölenler içerisinde sadece Fatma Erçetin’in boğularak hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Özellikle de tsunamiden etkilenen Sığacık Mahallesi'ni ziyaret etmek istedik. Sayın Bakanımız, ilgili genel müdürlerimiz ve yetkililerimiz ile birlikte vatandaşımızın mağduriyetini yerinde gördük.

Allah deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet eylesin, ailelere de başsağlığı diliyorum. Onlardan sadece 1 tanesi boğulma sonucu hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Fatma annemiz de burada hayatını kaybetti. Ailesini ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileğini ileterek cenazesinde de ailemizi yalnız bırakmayarak milletimiz adına burada bulunduk” dedi.