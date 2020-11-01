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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM: Her an yıkılabilir! - Haberler
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Son dakika haberler... Yılmaz Erbek Apartmanı’nda dükkan birleştirilmiş!

İzmir Bayraklı’da yan yatan ve vinçle desteklenen Yılmaz Erbek Apartmanı’nın altındaki dükkanda 2009 öncesinde belediye onaylı birleştirme yapılmış. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan yazdı...

SON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM: Her an yıkılabilir! - Haberler
Her an yıkılabilir!
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Esra Boğazlıyan

6,6’lık depremle sarsılan İzmir’de en büyük yıkım Bayraklı’da oldu. Özellikle de Manavkuyu semtinde... Yerle bir olan Doğanlar, Rızabey ve Emrah apartmanı depremin simgesi haline geldi.

Bir de tamamı yıkılmayan, yan yatan binalar var. Örneğin Yılmaz Erbek Apartmanı... İlk 3 katı yeraltına çöken, yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı’nda çöken 3 katta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, bina tamamen yıkılmasın diye de vinçle destekleniyor.

45 daireli Yılmaz Erbek Apartmanı’nın alt katında zincir market bulunuyordu. Markette kurtarma çalışmaları sürüyor.

2009’DAN ÖNCE BİRLEŞTİRİLMİŞ

1998’de yapı ruhsatı alan, 2006’da oturuma açılan Yılmaz Erbek Apartmanı’yla ilgili edindiğim bilgi çok çarpıcı. Belediye kaynaklarımdan öğrendiğim bilgiye göre; apartmanın alt katındaki dükkanda birleştirme yapılmış.

Dükkan birleştirme, 2009 yılından önce yapılmış. Birleştirme için de Bornova Belediyesi’nden onay alınmış. Çünkü o tarihte henüz Bayraklı ilçe değil ve belediyesi yok. Bornova Belediyesi, dükkan birleştirme için ‘uygun’ onayı vermiş.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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