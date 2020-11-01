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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM: İzmir'deki depremde acı tesadüf! - Haberler
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Son dakika haberler... Erzincan depreminde hayatını kaybeden torununun adını verdiği site yıkıldı!

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı´da yıkılan Emrah Apartmanı'nın ismiyle ilgili çok acı bir tesadüf ortaya çıktı. Binanın müteahhidi Hayati Uzun'un, 1992 yılında Erzincan depreminde torunu Emrah Uzun'u kaybettikten sonra İzmir'in Bayraklı ilçesine taşınıp bu binayı yaptırdığı, torununun ismini de binaya verdiği öğrenildi. Hayati Uzun'un bu depremde de gelini Rabia Uzun ve 2 torununu kaybettiği bildirildi

SON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM: İzmir'deki depremde acı tesadüf! - Haberler
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
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DHA

Seferihisar açıklarındaki depremde Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı Emrah Apartmanı'nda acı bir tesadüf ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, binanın müteahhidi olan Hayati Uzun, 1992 yılındaki Erzincan depreminde torunu Emrah Uzun'u kaybetti ve Bayraklı'ya geldi. Hayati Uzun, burada 2 blok halinde 7 katlı ve 28 daireli bir bina inşa etti ve depremde kaybettiği torunu Emrah'ın adını binaya verdi.

Hayati Uzun, süreç içinde başka bir yere taşındı, ancak oğlu Bora, gelini Rabia ve çiftin oğlu Hayati Uzun burada yaşamaya devam etti.

Emrah Apartmanı, cuma günü meydana gelen depremde tamamen yıkıldı. Dede Hayati Uzun, bu depremde de kendisi ile aynı adı taşıyan torunu Hayati Uzun ile diğer torununu ve gelinini kaybetti.

Oğlu Bora Uzun'un ise ağır yaralı olarak hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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