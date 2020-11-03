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Son dakika haberler... İdare Mahkemesi Hakimi Kaplan, eşini teşhise geldi

Deprem bölgesinden yürekleri burkan haberler gelmeye devam ediyor. İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanı enkazından cansız bedeni çıkarılan kadının eşi, olup olmadığının teşhisi için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür ile birlikte hastane morguna geldi. Ortaya ise çok acı görüntüler çıktı

SON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM: Kahreden teşhis! - Haberler
İdare mahkemesi hakiminin en zor anı!
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DHA

Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanı´ndan çıkarılan ve eşi Kadriye Kaplan´a ait olduğu tahmin edilen cenazeyi teşhis için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür ile birlikte Ege Üniversitesi Hastanesi´ne geldi.

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DHA'nın haberine göre, morga giren Kaplan'ın cenazeyi teşhis edemediği öğrenildi. Kaplan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kadının kimliği, İzmir Adli Tıp Kurumu´nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Mehmet Kaplan´ın eşinin yanı sıra oğlu Gökdeniz Kaplan da enkaz altında bulunuyor.

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