İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi eşini boğarak öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Yaylacık Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında ikamet eden İbrahim Köçer (51) ile eşi Nurtaç Köçer (45) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, KENDİNİ ASTI

Eşini boğarak öldüren Köçer, çıktığı balkonda kendini asarak intihar etti. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇİFTİN 3 ÇOCUKLARI VARDI

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.