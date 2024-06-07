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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de karısını boğarak öldüren koca intihar etti! | Son dakika haberleri

        İzmir'de karısını boğarak öldüren koca intihar etti!

        İzmir Buca'da karı koca kavgası feci sonla bitti! Tartıştığı karısını boğarak öldüren adam daha sonra balkonda kendini asarak intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 02:19 Güncelleme: 07.06.2024 - 02:19
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        Karısını boğarak öldüren koca intihar etti!
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        İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi eşini boğarak öldürdükten sonra intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, dün akşam Yaylacık Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında ikamet eden İbrahim Köçer (51) ile eşi Nurtaç Köçer (45) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, KENDİNİ ASTI

        Eşini boğarak öldüren Köçer, çıktığı balkonda kendini asarak intihar etti. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ÇİFTİN 3 ÇOCUKLARI VARDI

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Köçer çiftinin 3 çocuğunun olay sırasında evde olmadıkları anlaşıldı.

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        #İzmir
        #Buca
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