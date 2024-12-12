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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de korkutan fabrika yangını! | Son dakika haberleri

        İzmir'de korkutan fabrika yangını!

        İzmir'in Bornova ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 21:27 Güncelleme: 12.12.2024 - 21:43
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        İzmir'de korkutan fabrika yangını!
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        İzmir'in Bornova ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Alınan bilgiye göre, ilçede Laka Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Fabrikada çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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