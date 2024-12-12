İzmir'de korkutan fabrika yangını!
İzmir'in Bornova ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, ilçede Laka Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikada çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.