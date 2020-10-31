Depremde gökdelenden düştü!

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İzmir'i sarsan, Türkiye'yi yasa boğan İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremle ilgili bir acı da, birçok binanın yıkıldığı Bayraklı ilçesinde yaşandı. İlçede inşaatı devam eden 151 metre yüksekliğindeki Biva Tower'ın 21'inci katında deprem sırasında çalışan bir işçi, yere düşerek hayatını kaybetti.

ÇELİK BLOKLAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Mansuroğlu Mahllesi, 286'ncı sokakta bulunan gökdelenin inşasında kullanılan çelik blokların kopması sonucu da birçok araçta maddi hasar oluştu.

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