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HaberlerGündemSon dakika İzmir depremi! Depremde gökdelenden düştü! - Haberler
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Depremde gökdelenden düştü!

İzmir'i vuran 6.9 büyüklüğündeki depremde akılalmaz bir olay yaşandı. Bayraklı'da inşa edilen 151 metre yüksekliğindeki Biva Tower'ın 21'inci katında çalışan bir işçi düşerek hayatını kaybetti. İnşaattan kopan çelik bloklar da metrelerce yüksekten araçların üzerine düşerek maddi hasara neden oldu

Son dakika İzmir depremi! Depremde gökdelenden düştü! - Haberler
HABERTURK.COM

İzmir'i sarsan, Türkiye'yi yasa boğan İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremle ilgili bir acı da, birçok binanın yıkıldığı Bayraklı ilçesinde yaşandı. İlçede inşaatı devam eden 151 metre yüksekliğindeki Biva Tower'ın 21'inci katında deprem sırasında çalışan bir işçi, yere düşerek hayatını kaybetti.

ÇELİK BLOKLAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Mansuroğlu Mahllesi, 286'ncı sokakta bulunan gökdelenin inşasında kullanılan çelik blokların kopması sonucu da birçok araçta maddi hasar oluştu.

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