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Haberler Gündem Çevre Son dakika: İzmir Dikili'de orman yangını! Yoğun dumanlar yükseliyor
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İzmir Dikili'de orman yangını! Yoğun dumanlar yükseliyor

İzmir-Çanakkale Otoyolu üzerinde, Dikili istikametinde yol kenarında bir TIR'da çıkan yangın kuvvetli rüzgarla birlikte ormanlık alana sıçradı.

Son dakika: İzmir Dikili'de orman yangını! Yoğun dumanlar yükseliyor
Dikili'de yangın! Ormana sıçradı
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HABERTURK.COM

İzmir'in Dikili ilçesinde yangın çıktı. Makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangından dolayı yoğun dumanlar yükselirken, İzmir-Çanakkale Otoyolu'nda trafik yoğunlaştı.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Sağancı Mahallesi'ndeki makilikte çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 5 arazöz ile çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, alevlerin bölgedeki süt fabrikasına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

İzmir-Çanakkale Otoyolu üzerinde, Dikili istikametinde yol kenarında bir TIR'da çıkan yangın kuvvetli rüzgarla birlikte ormanlık alana sıçradı.

Yangın nedeniyle yoğun dumanlar yükselirken, İzmir-Çanakkale Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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