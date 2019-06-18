İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ’ye yönelik operasyon başlatıldı. 30 ilde başlatılan operasyon kapsamında aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ terör örgütü mensuplarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında muvazzaf, emekli olan ve ihraç edilen 91 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında albay ve yarbay binbaşı rütbesinde halen aktif görev yapan TSK mensubu şahıslar ile hava Kuvvetleri'nde pilot olarak görevli şüphelilerin de olması dikkat çekti. Ayrıca yakalanan şüpheliler arasında askerleri telefonla arayarak toplantı esnasında mahrem hizmetleri yürüten şüpheliler de gözaltına alındı.

KONYA MERKEZLİ 30 İLDE 63 GÖZALTI KARARI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen 63 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi ve polisin yaptığı araştırma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin kimlikleri belirlendi. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına 'Molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mensubu' gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yaptığı belirlenen 63 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine bu sabah Konya merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.