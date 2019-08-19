İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını nedeniyle Seferihisar ilçesi Eski Orhanlı Mahallesi'nin ardından Menderes'in Bahçecik ile Kuyucak mahallelerinin bir bölümü boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, havanın kararmasının ardından helikopterle sürdürülen söndürme çalışmalarına ara verildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 60 arazözle yangına müdahalesi ise sürüyor.

Eski Orhanlı'nın ardından Bahçecik ile Kuyucak mahallelerinin bir bölümünün boşaltılması yönünde anons yapıldı. Bölgedeki vatandaşlar, İzmir Büyükşehir ve Menderes Belediyesine ait otobüslerle tedbir amacıyla Menderes'e götürüldü.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar bölgeye gelerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kayalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde başlayan yangının halen devam ettiğini belirtti.

Bahçecik'in yaklaşık 100 haneli bir mahalle olduğunu aktaran Kayalar, "Yangın buraya çok yaklaştı. Tedbir amacıyla, Kaymakamlık emriyle boşaltıyoruz. Menderes ve Büyükşehir Belediyesinden araç tahsis ettik. Hepsi bekliyor. Spor salonumuzu açtık, Menderes Belediyemiz açık, kafeteryamız da sabaha kadar açık olacak. Vatandaşlarımızı bu gece ağırlayacağız." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Zekiye Şahbazoğlu ise ormandaki hayvanların yangında can verdiğini ifade ederek, büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Jandarma ekiplerinin kendisini mahalleden çıkardığını anlatan Şahbazoğlu, "Şükür Allah'a. Ama elimizden gelen bir şey yok. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. 72 yaşındayım hiç böyle bir şey görmedim." dedi.

SEFERİHİSAR'A BAĞLI ESKİ ORHANLI MAHALLESİ BOŞALTILDI

Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla başlayan orman yangını nedeniyle Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi boşaltıldı.

Yaklaşık 80 hanenin bulunduğu mahalle sakinleri, alevlerin yaklaşması nedeniyle mahalle dışına çıkarıldı. Mahallenin girişi jandarma ekiplerince kapatılırken yalnızca arazöz ve itfaiye araçlarının girişine izin verildi.

Mahalle sakinleri, mahallenin 2 kilometre dışında bekliyor. Bu arada bazı mahalle sakinlerinin gözyaşı döktüğü görüldü.

Köy sakinlerinden Murat Yeşilyaprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağda alevleri görünce evlerinin etrafını suladıklarını belirterek, "Anons yapıldı ve evimizi boşalttık. Evlerinin yandığını söylüyorlar ancak şu an durumu bilmiyoruz." dedi.

URLA'DAKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Urla ilçesinde öğle saatlerinde çıkan ve Orman Bölge Müdürlüğünün 30 arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale etmeyi sürdürdüğü yangının, kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Havanın kararmasının ardından helikopterle yapılan söndürme çalışmalarına ara verildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi. Ekiplerin kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Öğle saatlerinde Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Demircili Mahallesi yönüne ilerlemiş, yoğun duman altında kalan Demircili Mahallesi tahliye edilmişti.

YANGIN BÖLGESİNDEKİ SÜRÜCÜLERE UYARI

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da yangına ilk dakikadan itibaren ekiplerle müdahale edildiğini belirtti.

Alevlerin Menengeç Koyu'na doğru devam ettiğini aktaran Oğuz, "Yangınla mücadele araçlarının ulaşımını kolaylaştırmak için mümkün mertebe Demircili-Yağcılar bölgesine giden yolları lütfen kullanmayalım." dedi.

Öte yandan, Demircili Mahallesi'nde boş olduğu bildirilen bir evin yandığı, bazı hayvanların öldüğü bildirildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: 4 YANGINLA MÜCADELE EDİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz. Urla'daki yangın neredeyse bitmek üzere. Bu sevindirici olan haber. Bodrum'daki yangınlar da iyiye doğru seyretmeye başladı. Milas'ta da kanyonun içi yanmakla birlikte etrafının çevrildiğini söylemiştim. Mumcular'daki yangında da çevrilemeyen sadece bir kuzeybatı ucu kaldı." dedi.

Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen orman yangınına ilişkin Efemçukuru mevkisinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Meteorolojik şartlar ve rüzgarın etkisiyle yangının beklediklerinden daha hızlı yayıldığını anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Yangını kontrol altına alma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Devletin tüm kurumları burada özellikle Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine, tüm kurumlarımıza, yardımcı olan destek sağlayan ve ekipman sağlayan kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz. Urla'daki yangın neredeyse bitmek üzere. Bu sevindirici olan haber. Bodrum'daki yangınlar da iyiye doğru seyretmeye başladı. Milas'ta da kanyonun içi yanmakla birlikte etrafının çevrildiğini söylemiştim. Mumcular'daki yangında da çevrilemeyen sadece bir kuzeybatı ucu kaldı. Onunla beraber inşallah sabah saatlerine varmadan tamamen Mumcular'daki yangını da kontrol altına alırız diye hedefliyoruz."

"YANGIN SÖNDÜRÜLENE KADAR BURADAYIZ"

Ekiplerin yoğun şekilde söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Pakdemirli, "En erken saatlerde de helikopterlerimizi, hava araçlarımızı devreye alacağız. İnşallah yangını söndürene kadar buradayız. Şu an için gece için en büyük önceliğimiz can kaybı olmamasıdır." dedi.

Kuyucak ve Eski Orhanlı köyleriyle ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ve bu köylerdekileri tahliye ettiklerini aktaran Pakdemirli, "Eski Orhanlı köyünde sadece 4 tane ev kısmi hasar gördü. Şu an Çatalca ve Yeniköy köyleriyle alakalı tedbirlerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

"KARADAN MÜDAHALEMİZ SÜRÜYOR"

Gerekirse diğer köylerle ilgili de tedbir alacaklarını ancak şimdilik bir problemin görülmediğini belirten Bakan Pakdemirli, "İnşallah ilerleyen saatlerde, sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterimizle ben tekrar yukarıda olacağım. Hem şu ana kadar olmuş olan hasarı tam bir tespit ederek ve bundan sonra yangını nasıl yöneteceğimizle ilgili kararları sabah saatlerinde alıyor olacağız. Karadan müdahalemiz sürüyor. Arkadaşlarımız içinde bulunduğumuz zor ortama rağmen bu müdahaleyi devam ettiriyor." şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, çalışmalara destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Yangının ne kadarlık alana zarar verdiğine ilişkin henüz bir şey söylemenin mümkün olmadığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu iş 20-30 hektar gibi başladı, 100 hektar diye biz bunu söyledik ama bunun tabii üzerinde bir rakam olacağı kesin. Yukarıya çıkınca kabaca bunu tespit etmemiz mümkün olacak ama burada şu anda ne kadar alanın yandığından çok yangını kontrol altına almak, can ve mal kayıplarını engellemek ve mümkün olduğunca hem bitki örtümüzü hem yabani hayvanlarımızı hem de floramızı korumaya çalışmak olacak. Gece için önceliğimiz yerleşim yerlerine bu işin sirayet etmemesi. Şu ana kadar da bunda başarılı olduk."

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma olduğunu da belirten Pakdemirli, bu konuda henüz net ve kendilerine intikal eden bir bilginin olmadığını dile getirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KONUYU HASSASİYETLE TAKİP EDİYOR"

Bakan Pakdemirli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yangınla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızla 2-3 defa gün içerisinde görüşmemiz oldu. Sürekli olarak bizden bilgi alıyor biz de kendisine bilgi iletiyoruz bu konuda. Konuyu hassasiyetle takip ediyor Cumhurbaşkanımız." dedi.

Pakdemirli, bir soru üzerine tarımsal alanlara ilişkin hasar tespit çalışmalarının da yangın söndürüldükten sonra yapılacağını ve yaraların sarılması maksadıyla bir ödemenin çıkabileceğini ifade etti.

Yangında şu anda 950 Orman teşkilatına mensup personelin görev yaptığını aktaran Pakdemirli, diğer kurumlardan personelin de katılımıyla bu sayının binin üzerine çıktığını aktardı.

MUĞLA'DAKİ YANGINLARA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, "Yangınların sebebinin ne olduğunu bilemiyoruz ama iyi niyetli düşünmüyoruz. Bugün İzmir de dahil 3 yerde yangın çıktı, 'bu tesadüf olamaz' diye düşünüyoruz. Bu işlerin artık durması lazım." dedi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, yangın yönetim aracında, Muğla'nın iki ilçesinde çıkan yangın hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

Bugün saat 11.20 sıralarında Milas ilçesinin Akgedik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktığını ve saat 11.30'da müdahaleye başlanıldığını anlatan Çelik, bölgenin dere vadisi ve rüzgarın çok fazla oluşu nedeniyle yangının büyüdüğünü söyledi.

Yangına 13 helikopter ile müdahale edildiğini ancak gece olması nedeniyle helikopterle müdahaleye ara verildiğini, 31 arazöz, 2 dozer ve 150 personelin çalışmalarını karadan sürdürdüğünü anlatan Çelik, "Şu an itibariyle burada bir noktamız kaldı, orayı da sabaha karşı saat 3.00 gibi kontrol altına alacağımıza inanıyoruz. Ekibimiz o noktada çalışıyor." dedi.

Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde de 15.20 sıralarında bir yangın çıktığını dile getiren Çelik, bu yangının da bir anda parladığını ve bunun üzerine yangını söndürme çalışmalarını yönetmek için Ankara'dan geldiklerini kaydetti.

Yangına 7 helikopter, 50 arazöz, 8 dozer, 2 greyder ve 200'ün üzerinde personelin müdahale ettiğini söyleyen Çelik, burada da helikopterlerin çalışmalarına ara verdiğini ama karadan çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Muğla ve İzmir'deki yangınlar için Ankara, Denizli, Uşak, Isparta, Konya, Kastamonu, Amasya, Tokat gibi illerden arazöz ile ekiplerin desteğe geldiğini belirten Çelik, "Buradaki yangından da iki noktada şu anda müdahalemiz devam ediyor, inşallah sabaha kalmadan kontrol altına alacağımıza inanıyorum. Şu anda rüzgar kısmen hafifledi, gündüzdeki kadar şiddetli değil." diye konuştu.

"İYİ NİYETLİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Yangınların çıkış nedenlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Çelik, yangını söndürme çalışmaları devam ederken Beçin Mahallesi'nde de bir yangın çıktığını kaydetti.

Helikopterin yakıt aldığı sırada yangını farkettiğini ve bir helikopter, bir arazözle yangının söndürüldüğünü anlatan Çelik, "Yangınların sebebinin ne olduğunu bilemiyoruz ama iyi niyetli düşünmüyoruz. Bugün İzmir de dahil 3 yerde yangın çıktı, 'bu tesadüf olamaz' diye düşünüyoruz. Bu işlerin artık durması lazım, güzel Milas'ımız, güzel Bodrum'umuzda bunların durmasını istiyoruz. İnşallah ekibimizle sabaha kadar yangınları kontrol altına alacağız." diye konuştu.

Daha önce de büyük yangınlar çıktığını anımsatan Çelik, "Bu ormanlar bizim, yanmaması gerekiyor. Yazık yani." ifadesini kullandı.

2 İŞÇİ YARALANDI

Öte yandan orman işçilerinden Mehmet Oral ve Ercan Küçük Milas'taki yangın söndürme çalışması sırasında dağlık arazide düşerek yaralandı.

Ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırılan Oral ve Küçük, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

YANGIN ZEYTİNLİK ALANA SIÇRADI

Milas'ta Akgedik Barajı mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale ile zeytinlik bölgesindeki yangın kontrol altına alındı, ancak ormanlık alanda çalışmalar devam ediyor.

Ormanlık alanda oyma kovan evleri olarak adlandırılan oyma kovanların konulduğu bazı yapılar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bodrum ilçesinde Mumcular bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangında da söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede, ormana yakın bir ev tahliye edildi.

Yangının, rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösterdiği ve yakın yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye doğru hızla ilerlediği bildirildi.

Yöre halkı da söndürme çalışmalarına eşlik ediyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÜRÜN'DEN AÇIKLAMA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yangınlardaki son durum hakında bilgi verdi.

Gürün, "Milas'ta bir yangınımız var. Cehennem Deresi diye adlandırılan sarp kayalıkların üstündeki orman alanı Kayabaşı ve Sulu Dere köyleri var. Yangının, rüzgarın etkisiyle nereye doğru yönleneceği tam olarak bilinemiyor. Ve sadece bu bölgede havadan müdahale yapılabiliyor. Karadan müdahale çok kısıtlı. Çünkü buralarda yol yok. Fakat endişe ettiğimiz nokta şu; saat 20.00 dan sonra hava karardığı için helikopterler devre dışı kalıyor. Rüzgara rağmen yine helikopter yapılabilecek müdahaleyi yapıyor fakat saat 20.00'dan sonra maalesef helikopterler devre dışı kalıyor. Dolayısıyla ancak araçların girebildiği yol üzerinden alınan tedbirler orman ve Büyükşehir Belediyesi iİfaiye Teşkilatı olarak bütün birimlerimizdeki arazözler, tankerler, iş makineleri ve personelimizle biz oralarda duruyoruz." dedi.