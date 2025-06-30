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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar | Son dakika haberleri

        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar

        Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak. İran ve İsrail arasındaki ateşkes süreci, en düşük emekli aylığındaki artış da toplantıda gündemde olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 10:19 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:19
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        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantı saat 15.00'de başlayacak.

        İsrail-İran arasındaki ateşkes süreci, emekli maaşı düzenlemesi ve terör örgütünün silah bırakma takvimi toplantıda masada olacak.

        Toplantının önemli başlıklarından birisi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma takvimi yakından takip ediliyor.

        DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceklerini açıklamıştı. Görüşmenin hafta içerisinde olması bekleniyor.

        Terörsüz Türkiye sürecinde kurulması planlanan Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu için de ilk somut adım atıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri ile bir araya geldi.

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        Kabine toplantısında sürece dair tüm ayrıntılar değerlendirilecek. Toplantıda ekonomiye ilişkin önemli başlıklar da var. Milyonlarca emekli en düşük emekli aylığında bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

        Mevcut uygulamada kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emekli aylıkları bu tutara tamamlanıyor. Yasal düzenleme yapılmazsa temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak artıştan, emeklilerin bir kısmı yararlanamayacak. AK Parti kök maaşı düşük olanların tamamının artıştan faydalanabilmesi için yasal düzenleme yapacak.

        600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında işveren tarafı bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 zam teklif etti. Toplantının önemli başlıklarından birisi zam pazarlığı süreci olacak.

        12 gün süren İran-İsrail savaşı sonrasında ateşkes süreci de Kabine'nin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak NATO zirvesinde ABD Başkanı Trump dahil bu kapsamda görüşmeler yaptı. Diyalog kanallarının açık tutulması ve bölgedeki istikrar vurgulandı. Kabine'de bu başlık geniş bir şekilde masaya yatırılacak.

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