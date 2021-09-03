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Haberler Gündem 3. Sayfa İnanılmaz kapkaç: Kadın neye uğradığını şaşırdı! - Adana Haberleri
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Sokakta yürüyen kadın, neye uğradığını şaşırdı! O an kamerada

Adana Seyhan'da sokak ortasında kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sokakta yürüyen bir kadının bir süre takip ettikten sonra boynundaki altın kolyesini kapkaç yöntemiyle çalan bisikletli şüpheli hızla kaçtı. Neye uğradığını şaşıra kadın ise, kapkaççının peşinden koştu. İhbar üzerine harekete geçen polis, zanlıyı kısa sürede yakaladı

İnanılmaz kapkaç: Kadın neye uğradığını şaşırdı! - Adana Haberleri
Kadın neye uğradığını şaşırdı!
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AA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta yürüyen bir kadının boynundaki altın kolyesini kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde yürüyen Leyla G.'ye (51) arkadan yaklaşan bisikletli bir kişi, kadının boynundaki altın kolyesini alıp kaçtı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği zanlı Mehmet Ali Ç'yi (19) aynı mahallede yakaladı. Çalınan kolye de bulunarak sahibine teslim edildi.

KADINI ŞOKE EDEN AN KAMERADA

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, bisikletli zanlı, bir süre kadını takip ediyor. Şüpheli, arkasından gelen otomobilin uzaklaşmasının ardından kadının boynundaki kolyeyi alıp hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Mağdur kadın ise kaçan zanlının arkasından koşuyor.

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